Togo: Le Tribunal des pairs sort de son silence

La haute autorité de l'audiovisuel et de la communication avait d'une manière ou d'un autre accusé l'Observatoire togolais des Médias (OTM) de garder sous silence certaines dérives sur les médias, la poussant à s'autosaisir. La leçon a été bien comprise, preuve de la sortie de l'OTM lundi par un communiqué invitant les médias à la retenue.

Dans le communiqué, l'OTM, Tribunal des pairs, dit noter « avec amertume une escalade très inquiétante des dérapages à travers des médias au Togo » ; une situation qui est de nature « à ternir l'image de la presse togolaise qui dans son ensemble, est en train d'abattre un travail appréciable ».

Pour cela, deux appels sont lancés par l'OTM : « strict respect des dispositions du code d'étique et de déontologie et du code de la presse » et « faire preuve de professionnalisme et de responsabilité avant out propos et toute publication ou diffusion ».

Tribunal des pairs, l'observatoire togolais des médias a été créé le 05 novembre 1999 par des associations de presse. Confraternité entre les journalistes est sa mission et et en cas de dérives, chercher à concilier les parties en conflits voire sanctionner le coupable.