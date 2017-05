Togo: Vers la ratification d'une Convention et d'un Accord

Environnement et santé publique sont les deux domaines sur lesquels ont porté ce mardi les travaux de la 3ème séance plénière de la 1ère session ordinaire de l'assemblée nationale. A terme, les députés ont autorisé à l'unanimité le gouvernement à ratifier d'une part, l'accord de Paris sur le changement climatique et d'autre part la Convention sur les privilèges et immunités du fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme.

Adopté le 12 décembre 2015 à Paris, l'accord sur le changement climatique se veut un accord universel sur le nouveau régime juridique de protection du climat. Il met l'accent sur les plans individuels d'atténuation des émissions de gaz à effet de serre à travers les contributions prévues déterminées au niveau national élaborées par les parties.

Cette ratification oblige donc le Togo à contribuer d'une manière ou d'une autre à la maintenir la température mondiale en dessous des 2°C. « Le Togo s'engage ainsi à intégrer les préoccupations liées aux changements climatiques dans ses politiques, plans et stratégies de développement et à saisir toutes les opportunités qu'offrent les mécanismes financiers et technologiques mis en place dans le cadre de l'Accord de Paris », reconnait le ministre André JOHNSON, en charge de l'Environnement et des Ressources Forestières.

Le fonds mondial, quant à lui, il est nécessaire pour le Togo de ratifier sa Convention pour bénéficier davantage des appuis techniques et financiers dans le programme de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Notons que déjà pour la période du 1er octobre 2015 au 31 décembre 2017, la somme de 40 milliards de francs CFA est mise à la disposition du Togo dans ce sens. Et la ratification de cette Convention lui offres d'amples sources de financements.

Cette Convention relève bien entendu du ministère de la Santé et de la Protection Sociale. Mais c'est le ministre de la Sécurité et de la Protection Civile qui a représenté son collègue, le professeur Moustapha Mijiyawa. Selon le Colonel Damehame YARK, « par ce vote, vous venez de permettre au Togo de se compter parmi les rares pays africains à avoir ratifié cet instrument de facilitation des relations diplomatiques. Le gouvernement compte sur la représentation national pour doter le pays des meilleurs textes juridique dont le pays a besoin ».

La 4ème séance plénière de cette 1ère session ordinaire de l'année est annoncée pour le vendredi 26 mai prochain et l'ordre du jour n'est pas encore connu.