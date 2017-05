Togo: La préfecture d'Agoè a bien accueilli Awa Nana-Daboya et sa suite

La tournée d'informations et d'échanges à l'endroit des populations dans le cadre du programme de réparations a eu lieu cet après-midi dans la préfecture d'Agoènyivé ; une rencontre qui a regroupé les populations des cantons de Sanguéra, Légbassito, Vakpossito, Togblékopé et Agoènyivé. Le message est le même comme dans les autres localités visitées.

« Tout comme aux populations depuis Cinkassé jusqu'à Aného, ou tout comme des populations des régions des plateaux, nous nous sommes entretenus cet après-midi avec les populations sur la justice transitionnelle, le pourquoi et comment le Togo a-t-il opté pour ce mécanisme et l'état des lieux de cette justice transitionnelle », a déclaré la président du HCRRUN, Awa Nana Daboya. Nous avons également parlé de « l'impératif devoir de nous réconcilier en tant que fils et filles d'une même nation », a-t-elle ajouté.

Dans ses mots introductifs, le préfet du Golfe qui fait office de préfet par intérim de la préfecture d'Agoènyivé a souligné que « le développement de notre pays ne peut s'opérer sans la paix et la cohésion sociale ». Cette paix, a-t-il poursuivi, « passe par le pardon, la réconciliation réelle des fils et filles du pays et une meilleure cohésion pour un développement harmonieux et durable. Pardonnons à ceux qui nous ont offensés et moi j'ai pardonné ».

Suite aux questions-réponses bien nourries, les populations ont compris quelque chose de ce processus et ont compris la nécessité de faire table-rase du passé afin de considérer plutôt l'avenir avec espoir.