Cote d'Ivoire: Pauvre Côte d'Ivoire !

analyse

Décidemment, les vieux démons ne sont pas prêts à lâcher la Côte d'Ivoire. Alors que ce pays aux potentialités économiques avérées reprenait du poil de la bête après une décennie de guerre, attirant à nouveau les investisseurs à travers le monde, son passé trouble n'a pas tardé à le rattraper.

Des mutineries à répétition de soldats, motivées par des revendications pécuniaires, et dont la dernière remonte à la semaine écoulée, ont mis l'avenir du pays en doute. Les mutins ont dû faire parler les plombs pour réclamer le reliquat de leurs primes (7 millions par personne), à la suite d'une déclaration publique contestée, faisant état de leur renonciation à ladite somme. Ce feuilleton dure depuis trois ans, mettant à rude épreuve le pouvoir du Président Alassane Ouattara, qui a annoncé son départ pour 2020, au terme de son second mandat.

Le dernier épisode en date a encore donné des sueurs froides aux Ivoiriens, qui croyaient que le problème était définitivement résolu. La communauté internationale n'a pas aussi caché son inquiétude face à ces bruits de botte persistants. Mais le mal est tellement profond que le mouvement des soldats, qui ont obtenu gain de cause, a inspiré les anciens rebelles démobilisés.

Ces hommes non intégrés dans l'armée après avoir combattu au sein des forces nouvelles sont descendus dans les rues, le lundi 22 mai 2017, pour faire valoir leurs revendications financières. Ils ont occupé des corridors dans plusieurs villes, dont Abidjan, où les forces de l'ordre sont intervenues pour les disperser et à Bouaké, épicentre de la contestation des soldats.

En manifestant ainsi, les démobilisés veulent aussi leur part du « gâteau », pour avoir contribué par quelque manière que ce soit, à asseoir le pouvoir de Ouattara. Sans doute, ont-ils donné de leur énergie et risquer leur vie pour servir la cause du chef de l'Etat ivoirien. Ils exigent alors l'intégration des plus jeunes d'entre eux dans l'armée et le paiement de 18 millions de francs CFA de prime par personne. Que va donc faire le régime Ouattara face à cette nouvelle fronde ?

La ministre de la solidarité, Mariatou Koné, de passage lundi à Bouaké, où elle a d'ailleurs été prise momentanément en otage par les démobilisés, a d'ores et déjà annoncé la création d'un fonds d'aide à la création d'entreprises pour les ex-rebelles. Mais loin de se complaire dans les discours, ses vis-à-vis ont balayé du revers de la main cette proposition, exigeant de l'argent cash. « On ne veut pas des projets, on veut l'argent », aurait lancé l'un d'entre eux comme l'a indiqué l'AFP.

Plus que jamais déterminés à obtenir satisfaction, les frondeurs espèrent s'entretenir directement avec le Président Ouattara au sujet de leurs préoccupations. Ces revendications à la pelle n'honorent pas la Côte d'Ivoire et ne font que nuire à son image, pourtant en réhabilitation dans le concert des nations. S'il faut condamner la manière forte par laquelle les doléances des soldats et autres démobilisés sont portées à l'autorité, il faut aussi regretter la gestion de la crise par le clan Ouattara.

Dans le cas des soldats, on a vu ce rétropédalage, orchestrée avec la bénédiction des hauts gradés, pour annoncer que les militaires renonçaient au restant des primes promises. Cette manœuvre était tellement absurde qu'elle ne pouvait que chauffer à nouveau les esprits dans les rangs de la « grande muette », comme on a pu le constater. Fort heureusement, le pire a pu être évité et le calme est revenu en terre d'Eburnie, mais pas vraiment pour longtemps avec la poussée de fièvre des démobilisés.

Autre problème que le gouvernement ivoirien va devoir résoudre avec tact. A la vérité, l'armée de Côte d'Ivoire est un grand corps malade que le président Ouattara a visiblement du mal à soigner. Et on a bien peur qu'il quitte le palais présidentiel sans avoir eu la thérapie nécessaire.

Le moins que l'on puisse dire, dans ces conditions, c'est que le président ivoirien connaît une fin de règne des moins aisées avec plusieurs interrogations, tant son départ avisé du pouvoir aiguise bien des appétits dans son entourage. Cette histoire de découverte d'une cache d'armes chez un proche collaborateur du président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, en pleine mutinerie, a de quoi nourrir la polémique à ce sujet.

Espérons alors que le Président Ouattara pourra tenir fermement le gouvernail du navire battant pavillon Côte d'Ivoire, quitte à céder pacifiquement et démocratiquement la direction à son successeur. La Côte d'Ivoire mérite de tirer définitivement un trait sur son passé horrible.