Cameroun: Elections des délégués du personnel - De nouvelles règles du jeu en vue

Sujet au centre de la 12e session ordinaire du Comité de concertation et de suivi du dialogue social présidée vendredi à Yaoundé par le ministre du Travail, Grégoire Owona.

Les élections des délégués du personnel de l'année prochaine ne doivent plus se faire comme avant. L'amélioration du cadre juridique régissant le processus est en cours au ministère du Travail et de la Sécurité sociale. Vendredi à Yaoundé, dans le cadre de la 12e session ordinaire du Comité de concertation et de suivi du dialogue social présidée par le ministre Grégoire Owona, le sujet était à l'ordre du jour avec la réflexion sur le financement des partenaires. Et d'entrée de jeu, le président du comité de concertation a été clair. « Le mandat des délégués du personnel arrivera à terme en début d'année prochaine.

Il est donc urgent et important de questionner le cadre réglementaire qui encadre les élections sociales, afin de se situer dans une perspective d'amélioration de ce qui existe, pour juguler tous les dysfonctionnements qui ont émaillé les dernières élections sociales », a détaillé le ministre Grégoire Owona. De la lecture des propositions des organisations syndicales, l'on réalisera que beaucoup attendent cette amélioration du cadre juridique depuis des années. Les syndicats suggèrent ainsi que les inspecteurs du travail ne supervisent plus les élections dans les entreprises, que certains textes en vigueur soient réécrits. Notamment les articles sur la réception des listes, la proclamation des résultats, les candidatures ou sur le rôle de l'inspecteur du travail. D'autres ont proposé la pluralité des listes d'une même organisation syndicale dans une entreprise, entre autres. « On voudrait opposer aux syndicats les candidats indépendants.

Lorsque le délégué est indépendant, il n'a aucun soutien. C'est une façon de fragiliser le syndicat. C'est pour cela que nous sommes contre cette méthode», a affirmé Isaac Bissala, président de l'Union générale des travailleurs du Cameroun. Après de longues heures d'échanges, le ministre a indiqué : « N'allez pas vite en besogne. Ayons d'abord des propositions. Il faudra ensuite que le gouvernement travaille sur la question en comité interministériel, afin que le document arrive chez celui qui envoie les textes à l'Assemblée nationale. Ne voyez pas déjà novembre. Il vaut mieux initier les bonnes choses qui aboutiront, même si elles n'aboutissent pas dans les délais souhaités », a conclu le ministre.