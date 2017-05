Pour ce qui est du dispositif d'apport de liquidité, la BEAC a prévu de fournir, de façon discrétionnaire et exceptionnelle, de l'argent frais à une banque crédible qui, à un moment donné pourrait souffrir d'importantes tensions de liquidité. Ceci « pour préserver à tout moment la stabilité monétaire et financière de la sous-région », a indiqué le gouverneur. Les modalités pratiques de ce dispositif seront finalisées d'ici la fin de 1'année.

« La mise en œuvre de ces mesures devrait permettre de stopper la tendance baissière actuelle des réserves de change de la sous-région et favoriser le rétablissement, à un niveau plus confortable et dans les meilleurs délais, de notre position extérieure », a expliqué Abbas Mahamat Tolli.

Le Comité de politique monétaire s'est réuni hier à Yaoundé en session extraordinaire et a pris un certain nombre de mesures pour continuer à redresser la barre.

