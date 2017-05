Madagascar: Effondrement du tunnel d'Ambanidia - Fausse rumeur et panique généralisée à Tana

Des autorités, elles aussi, troublées par la rumeur sont venues visiter l'endroit pour constater la véracité de la rumeur. Il y eut donc plus de peur que de mal puisque le tunnel qui datait pourtant de 1937 tenait solidement malgré les petites fissures et les gouttes d'eau qui filtrent de son béton. Cependant comme il est habituel dans cette situation, les profiteurs s'en sont donnés à cœur joie.

Il a fallu une photo truquée et balancée sur le réseau social et le tour était joué pour le déstabilisateur. Un acte qui aurait cartonné si l'on se mesure à son impact.

