Guinée: Des avocats dénoncent le bas niveau de formation du ministre de la justice

Suite à la récente sortie médiatique du ministre de la justice , Me. Cheick Sacko ,dans le dossier du massacre du 28 septembre 2009. Le collectif des anciens avocats d'Aboubacar Diakite alias Toumba ont réagit ce mardi 23 mai 2017, à l'occasion d'une conférence de presse à conakry.

Dans son intervention, l'un des avocats du collectif, Me. Paul Yomba Kourouma est resté très amer à l'égard du ministre de la justice, garde des sceaux " A peine alphabétiser, l'homme ne maîtrise même pas la langue de communication au point qu'il ne mesure pas le sens des mots et les utilisent de tord . Il fait cela à cause de son ignorance.

Le ministre de la justice est en train à travers cette sortie de démontrer ou de mettre en doute la sincérité et la crédibilité de ses diplômes , obtenus à la suite d'études peut être saisonnières saccadées. C'est cela, le danger de l'importation des cadres handicapés intellectuels ne maîtrisant ni le pays, ni les lois, ni les hommes, ni les usagers encore moins l'éducation. C'est en cela nous interpellons le chef de l'État de se débarrasser de son ministre" lance t-il.

Dans cette même lancée, Me. Paul Yomba, remonté contre le premier responsable de la justice dira :" le ministre de justice s'est exprimé dans une phraséologie qui fait honte au monde judiciaire. il faut qu'il se departisse de son complexe et qu'il sache non loin de son bureau il y a un centre de formation judiciaire sa place y est." estime t-il.

Selon lui, dans une tautologie le ministre oubli que" ego et personnel signifie la même chose. Donc il ne répond pas au Norme standards et qu'il pourrait même competir avec les enfants du primaires. Mais pas avec les élèves de Saint Marie ni de Saint Georges . c'est un ministre émanant de personnes de quotient intellectuel inférieur à la normale", déplore l'ancien avocat de Toumba Diakité.