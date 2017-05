Sénégal: 52 Assemblées Annuelles de la BAD - Le Premier ministre indien loue les relations qu'entretient son pays avec l'Afrique

Les universités du Sénégal seront paralysées aujourd'hui et demain mercredi. Les… Plus »

La Côte d'Ivoire a par exemple reçu de la banque indienne un prêt de 200 millions de dollars, en août 2016. L'Inde a également rappelé le Premier ministre Modi entretient des relations avec la banque africaine de développement depuis le début des années 80 précisément en 1983. Il a réaffirmé l'engagement de son pays à poursuivre et entretenir des relations politiques, et de coopération économique et commerciale avec un continent avec lequel il partage une culture commune d'anciens pays colonisés.

Entre l'Inde et l'Afrique, c'est une longue et belle histoire. C'est ainsi que pourrait être interprété le discours que le Premier ministre indien a prononcé, lors de la cérémonie officielle d'ouverture des 52 assemblées annuelles de la Banque africaine de développement.

