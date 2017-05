Ile Maurice: HSC - Le critère des cinq «credits» divise

L'attentat-suicide a fait au moins 22 morts, dont une fillette de huit ans, et 59 blessés à l'issue d'un… Plus »

Le syndicaliste s'interroge sur le sort des étudiants qui n'arriveront pas à obtenir les cinq credits demandés, même après une seconde tentative. «Qu'en fera-t-on ? Ils traîneront les rues et pourraient se laisser tenter par des fléaux tels que la drogue ! C'est un problème de société.» Selon lui, il faudrait que le gouvernement décortique le taux de réussite de 70 % des examens du HSC et voir «combien d'élèves ont obtenu trois ou quatre credits». Il a l'intention de rallier un maximum de personnes à sa cause pour une manifestation dans la rue.

Cependant, au niveau des collèges privés, c'est un tout autre son de cloche. Yahya Paraouty, président de l'Union of Private School Education Employees, se dit même prêt à descendre dans la rue pour manifester contre cette mesure. «Aucune discussion n'a eu lieu entre les parties concernées. Cette décision a été prise au détriment des élèves. Je connais certains qui ont réussi le HSC avec trois credits, qui sont allés à l'université et qui font leur maîtrise aujourd'hui.»

