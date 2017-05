Sénégal: L'ADM envisage d'expérimenter l'intercommunalité dans plusieurs départements

Saly-Portudal (Mbour) — L'Agence de développement municipal (ADM) a conçu un nouveau programme destiné aux agglomérations dans l'optique notamment de promouvoir l'intercommunalité qui, selon son directeur général, Cheikh Issa Sall, représente "l'avenir de la gestion publique locale".

"Pour ce qui concerne le département de Mbour (ouest), on va expérimenter ce qu'on appelle l'agglomération mbouroise, qui va mettre ensemble les communes de Ngaparou, de Somone de Malicounda, de Saly-Portudal et de Mbour [... ]", a déclaré M. Sall.

S'exprimant lors d'un forum intitulé : "Intercommunalité et enjeux de développement local au Sénégal : état des lieux et perspectives", il a indiqué que le programme sera également mis en oeuvre "dans d'autres départements du pays comme Mbacké, qui va polariser Touba et d'autres communes, ainsi qu'à Saint-Louis , Ziguinchor et Dakar".

Il a souligné que l'ADM a "prévu des enveloppes supplémentaires pour les communes qui accepteraient de travailler ensemble dans le cadre d'une intercommunalité".

A en croire le DG de l'ADM, les projets du Plan Sénégal émergent (PSE) et ceux prévus au niveau local ne peuvent plus être déroulés dans l'espace réduit des communes. Il estime que les communes doivent, "ensemble, élaborer et formuler des projets intercommunaux pour être beaucoup plus efficaces et travailler à une cohérence territoriale".

Il estime que "c'est cette cohérence qui va nous permettre de mettre en place des territoires viables, compétitifs et porteurs de développement durable et de réaliser la territorialisation des politiques publiques". C'est elle qui va aussi aider à résoudre le problème lié à la "continuité territoriale" comme c'est le cas dans le département de Mbour, où il est difficile de déterminer les limites des territoires communaux.

Pour le préfet du département de Mbour (ouest), Saër Ndao, l'intercommunalité est devenue "un impératif de développement local" mais aussi "une obligation" pour les entités territoriales.

"L'Etat a presque devancé les collectivités locales dans cette intercommunalité, puisqu'on parle maintenant de pôle territorial. C'est dire que l'envie de regrouper les entités est là, mais il reste la volonté des entités elles-mêmes", a-t-il fait savoir.

Il reste qu'il faut, à son avis, voir comment aborder la nouvelle dimension de l'intercommunalité avec l'Acte 3 de la décentrali-sation. "L'intercommunalité est devenue une réalité, parce que nous vivons chaque jour des problèmes, des difficultés, des conflits, entre autres litiges, parce que nous ne parvenons pas à délimiter les nouvelles collectivités locales", a regretté Saër Ndao.

"Si les maires et autres élus locaux ne font rien pour aller vers cette intercommunalité, l'Etat peut les y obliger. Parce que les pôles territoires traitent de l'intercommunalité. On est dans une situation où on ne demande plus aux communes si elles veulent s'élargir ou si elles veulent diminuer leurs périmètres par rapport à l'autre qui est là. Mais, ça devient une nécessité, une obligation", a-t-il affirmé.

Le Forum sur l'intercommunalité et les enjeux de développement local au Sénégal est organisé à l'initiative de journalistes regroupés au sein d'un collectif.