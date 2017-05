Cameroun: Commerce électronique - Le pays choisi pour lancer Ecom@Africa

Forte de 192 Etats membres, l'Upu dont le siège se trouve à Berne en Suisse, est une agence spécialisée des Nations unies pour le secteur postal. Son but est de favoriser le bon développement et la coopération des différents systèmes postaux du monde.

Ancien postmaster general de la Postal Corporation of Kenya, il a été ambassadeur du Kenya aux Emirats arabes unis, avec compétence sur les autres Etats du Golfe. L'audience d'hier s'est déroulée en présence du ministre des Postes et Télécommunications, Minette Libom Li Likeng, et de Pascal Clivaz, vice-directeur général du bureau international de l'Upu.

L'Upu, par la voix de son directeur général, se dit disposée à accompagner les gouvernements africains à asseoir l'économie numérique pour que cette révolution numérique dope vigoureusement leurs Pib. L'objectif d'Ecom@Africa est de promouvoir les petites et moyennes entreprises au niveau local et international.

Il s'appuie sur la disponibilité de la fibre optique, et des infrastructures portuaires et aéroportuaires, ferroviaires qui constituent, dit-il « des vecteurs qui vont contribuer au succès du commerce électronique ».

Au sortir de cet échange de plus d'une heure, le directeur général de l'Upu a expliqué à la presse les raisons du choix du Cameroun et l'importance de ce nouveau concept. Pour Bishar Abdirahman, le Cameroun dispose d'un écosystème favorable à l'éclosion du e-commerce.

Copyright © 2017 Cameroon Tribune. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.