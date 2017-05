Cameroun: Développement du Sud-Ouest et du Nord-Ouest - Un chantier en effervescence

Dans le domaine de l'habitat, différents projets de construction de logements sociaux sont en cours dans les deux régions : 50 à Limbé, 100 à Buea, 50 à Ntambang à Bamenda III et 50 à Banshie dans le 1er arrondissement de Bamenda. Ces investissements viennent s'ajouter à ceux dont a hérités la capitale régionale du Sud-Ouest et la ville de Limbé, respectivement au terme de la célébration du cinquantenaire de la Réunification et de la Can féminine de football.

Hôpital universitaire de niveau II, il offrira des soins en obstétrique, cardiologie, neurologie, dentisterie, gynécologie, pédiatrie, chirurgie, etc. Les travaux de construction du Chu de Bamenda, tout comme celui de Buea évalué à 18 milliards F, rentrent dans le Plan triennal d'urgence santé prescrit par le président de la République, Paul Biya. Ils sont conçus pour réduire la morbidité, la mortalité et le nombre d'évacuations médicales vers Yaoundé.

Le tout dernier en date est relatif à la réhabilitation de la route Babadjou- Bamenda, reliant les régions de l'Ouest et du Nord-Ouest. Construit dans les années 70, l'axe vieux d'une quarantaine d'années et complètement dégradé sera entièrement refait au cours des 24 prochains mois. Le chantier lancé le 16 mai dernier par le ministre des Travaux publics, Emmanuel Nganou Djoumessi, coûtera la bagatelle somme de 60 milliards de francs à l'Etat.

