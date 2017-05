Cameroun: Ligue des champions CAF - Coton Sport se rate à nouveau

Malheureusement, le miracle n'a pas été possible devant une équipe égyptienne aguerrie. Dès l'entame de la rencontre pourtant, les coéquipiers du capitaine Souleyamanou Moussa arrachent quelques ovations au public en tentant des incursions dans le camp adversaire. Malheureusement, l'inexpérience des jeunes Cotonculteurs ne leur permet pas de concrétiser leurs attaques. Ce qui va donner l'avantage à Al Ahly, habitué à gérer pareilles situations. C'est ainsi que le premier but de la rencontre intervient à la 11e min, sur un tir de l'Egyptien Oluwafemi Ajayi. Al Ahly mène désormais 1-0. A peine le ballon relancé que les visiteurs sont à nouveau devant le gardien de but Ibrahima Baleri. Ce dernier tente de dribbler l'avant-centre d'Al Alhy.

