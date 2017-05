Algérie: Saïd Bouhadja, élu président de la nouvelle APN

Et sans surprise, ce sera donc le candidat du Front de libération nationale (FLN) et doyen des députés, Saïd Bouhadja, qui a été élu à la tête de l'APN à la majorité écrasante des députés.

L'opposition, quant à elle, a été, encore une fois, minée par les divergences et s'est présentée en rangs dispersés pour l'élection du troisième personnage de l'Etat. L'alliance MSP-Front du changement (FC) a présenté le député et ancien ministre du Tourisme lsmaïl Mimoune, lequel était soutenu par le Parti des travailleurs (PT), alors que l'autre bloc islamiste, El Adala-Ennahda-El Bina, a, lui, présenté Lakhdar Benkhelaf.

Le président de la séance appelle ensuite la commission de validation des mandats constituée des partis ayant plus de dix sièges, le minimum requis pour la constitution d'un groupe parlementaire, pour se réunir et établir le compte-rendu de la séance qui sera par la suite suspendue jusqu'à 15h.

«L'objectif commun est d'être au service du peuple et défendre ses intérêts en coordination et collaboration avec le gouvernement et toutes les institutions de l'État», a d'emblée déclaré M. Bouhadja, avant de céder la parole à ses deux assistants pour faire l'appel des 462 députés composant l'APN.

La plénière inaugurale a été présidée par le doyen des députés, Saïd Bouhadja, élu du FLN à Skikda, assisté par deux des plus jeunes élus, Touhami Habibi et Ayoub Cheraitiya, en l'occurrence.

