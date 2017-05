Congo-Kinshasa: L'affaire Clément Kanku s'emballe

Au lendemain de la publication d'enregistrements en RDC qui mettent en cause le député et ancien ministre Clément Kanku dans les violences qui secouent les Kasaï depuis des mois, la justice congolaise s'est saisie de l'affaire. Le procureur général de la République a annoncé, mardi 23 mai, l'ouverture d'une enquête pré-juridictionnelle. Clément Kanku, lui, se dit prêt à collaborer avec la justice.

En cause, deux enregistrements d'écoutes téléphoniques : dans ces fichiers audio, qui ont circulé sur les réseaux sociaux, on entend une conversation entre Clément Kanku, député de la région du Kasaï, et un présumé milicien, Kamwina Nsapu, sur une attaque en cours en août 2016. Le député semble se réjouir notamment que la localité de Tshimbulu ait été brûlée par les miliciens. Une attaque qui a fait officiellement neuf morts.

Quel rôle Clément Kanku a joué dans cette attaque et dans l'insurrection des adeptes du chef coutumier, Kamwina Nsapu ? Le procureur général de la République, Flory Kabange Numbi, a promis d'ouvrir une enquête pour répondre à ces questions : « J'ai donc adressé une lettre au président de l'Assemblée nationale pour me permettre de conduire des indispensables enquêtes dans cette sinistre affaire. Une fois cette autorisation préalable obtenue, je serai en droit de poser tous les actes qu'exige une instruction pré-juridictionnelle. »

Lié à l'affaire des deux experts de l'ONU ?

Clément Kanku, lui, dit être à la disposition de la justice. Il rejette toutes les accusations portées contre lui, et notamment le lien qui a été fait par le quotidien New York Times entre sa personne et l'assassinat début mars des deux experts de l'ONU, l'Américain Michael Sharp et la Suédo-chilienne Zaida Catalan (missionnés au Kasaï par le secrétaire général des Nations unies pour enquêter sur ces violences), du fait de la présence de ces enregistrements audio sur l'ordinateur de l'une des expertes, Zaida Catalan. « Je suis consterné par ces allégations d'implication dans des actions criminelles et je les réfute totalement. Je suis convaincu que toute la lumière sera faite dans cette affaire et je suis convaincu que justice sera rendue aux nombreuses victimes d'exactions abominables, y compris des deux experts des Nations unies », a affirmé Clément Kanku.

Pas d'explications devant la presse

Si les faits reprochés à Clément Kanku devaient être établis, il pourrait être inculpé de « participation à un mouvement insurrectionnel » et « assassinat », a prévenu le procureur. Dans l'immédiat, la police a empêché que le député de l'opposition s'explique devant la presse, officiellement faute d'autorisation de la ville de Kinshasa.