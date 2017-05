Algérie: Relations ambiguës sous tous rapports

S'agissant du peu d'intérêt accordé par les directions de clubs à la communication autant dire, pour reprendre une expression populaire, ces derniers «sont allés à la bonne école» sachant que le même reproche doit être fait aux responsables à hauteur des instances sportives nationales

Au cours de la conférence de presse qui s'est tenue à l'ES/STS lundi passé, il faudrait sans doute retenir ces propos tenus par Mustapha Bougadou, professeur et chercheur «... Le journaliste doit être un élément efficace dans le renouveau des valeurs du sport et ses différentes disciplines... Les médias sont les porteurs et les constructeurs des valeurs du sport, de l'excellence et surtout le respect et l'amitié»

Effectivement, tout est dit dans cette profession de foi qui, raisonnablement, pourfend toutes les contradictions caractérisant l'exercice dudit métier.

Or, s'agissant de la quête du graal qu'est l'efficacité et surtout l'impact de celle-ci sur le renouveau des valeurs du sport et les différentes disciplines autant souligner comme le dit une expression populaire «ce n'est pas demain la veille» car en fait de renouvellement chaque jour qui passe oblige au navrant constat que le fossé entre le respect de l'éthique et le souci de donner, pour peu que son auteur prenne de vitesse et de court des organes concurrents, une information même dans un état brut n'arrête pas de prendre de l'écart.

Le journaliste sportif est un acteur important parce que dans le cas de figure très spécifique algérien il remplit paradoxalement le rôle de faiseur d'opinion et c'est pour cela que s'il n'est effectivement pas responsable des dysfonctionnements de la discipline, il n'en demeure pas moins l'un des plus proches contributeurs à tous systèmes à même d'en dérégler le fonctionnement et c'est précisément le cas dans la mesure où les parties auxquelles il s'adresse sont, réalité oblige, malléables et corvéables à merci en l'occurrence le public et parmi celui-ci les supporteurs les plus vulnérables, les plus addict à l'actualité quotidienne du club, c'est-à-dire la majorité des fans.

Or, dans également leur majorité, les journalistes sportifs agissent et réagissent comme des supporteurs et rarement comme devrait le leur imposer le respect déontologique et éthique l'obligation en s'obligeant à une distanciation par rapport à tout évènement sportif.

Il aurait été question au cours de cette conférence de presse d'un changement dans la relation entre «... le journaliste, le sportif et l'entraîneur jadis très fraternelle et étroite» cette modification dans les rapports entre les parties étant mises sur le compte de « la finance ou l'argent» sauf que la réalité est toute autre dans la mesure où désormais la discipline va trop vite, les footballeurs sont de plus en plus jeunes au même titre que les journalistes.

Une réalité qui ringardise de fait ceux pour qui le football aurait changé alors que c'est plutôt le football de papa qui n'est plus de mise.

Aujourd'hui, il paraît pour le moins compliqué pour un journaliste quinquagénaire, voire même quadragénaire de s'adresser à un football qui n'a pas atteint la vingtaine d'années d'âge et pour cause l'énorme décalage intellectuel, professionnel et même sociétal entre les deux parties et si la relation entre les deux est effectivement restée étroite, il n'est surtout pas question de fraternelle dans la mesure où le rapport de force est loin d'être en faveur du footballeur qui demeure un peu l'obligé du journaliste et cela n'en devient que plus grave et pesant lorsque celui-ci (journaliste) est également un supporteur passionné.

Or, pour les supporteurs du genre, il suffirait pour le citoyen lambda de se rendre dans un stade ou de suivre une rencontre à la télévision pour constater de visu les scènes de liesse de journalistes fêtant la réalisation d'un but derrière la cage d'un gardien ou les cris poussés dans les tribunes et/ou cabine de presse lors d'une rencontre se déroulant à huis clos.

Enfin, s'agissant du peu d'intérêt accordé par les directions de clubs à la communication autant dire et pour reprendre une autre expression populaire ces derniers «sont allés à la bonne école» sachant que le même reproche doit être fait aux responsables à hauteur des instances sportives nationales.

Ceci étant, si les dirigeants ne sont que rarement enclins à «parler» à la presse, il faudrait quand même souligner que les footballeurs sont diserts, voire très bavards.