Algérie: Une autre saison estivale sans prestations de qualité

Espagne, Maroc et France restent les destinations les plus prisées pour ceux qui disposent de moyens conséquents, alors que la proche Tunisie, notamment pour les populations de l'Est du pays, est, elle, devenue, depuis une dizaine d'années, la plus courue, et pour cause, la possibilité de se sentir comme en Algérie, avec, toutefois, en prime, de meilleures conditions de prestations de toutes natures, une meilleure marge de liberté s'entend en moins de regards indiscrets, de harcèlement des personnes du sexe féminin et des offres de spectacles et autres loisirs incomparables avec ce qui peut être proposé à l'intérieur des frontières nationales

Pour la prochaine estivale, ceux qui aspirent à partir en vacances auront au moins la certitude de ne pas voir leur programme remis en cause ou saucissonné comme cela a été le cas jusqu'à l'année dernière où le mois de Ramadhan empiétait de quelques jours la période considérée.

Evidemment, il restera toujours les résultats de l'examen du baccalauréat qui retarderont de quelques jours encore une décision à même de remettre en cause les vacances elles-mêmes selon qu'au sein d'une famille, le candidat(e) obtient ou non son diplôme.

Quoiqu'il en soit, les moins fortunés et même ceux plutôt casaniers se contenteront de rejoindre le bord de mer avec la famille et plus particulièrement les enfants une ou deux fois par semaine.

Toutefois, les vacances restent, voire sont devenues un objectif sur lequel il est difficile sinon impensable de faire l'impasse pour la majorité des Algériens.

L'accès aux moyens notamment la disponibilité d'un véhicule, la multiplication de ceux collectifs et par voie de conséquence des déplacements tous azimuts dans le cadre des excursions, la floraison de nombreux camps de vacances privés mais aussi publics grâce aux œuvres sociales, les colonies de vacances, toute ces activités permettent et facilitent à une majorité de nos compatriotes de rompre de manière énergique avec les préoccupations vécues durant l'année.

C'est donc cela ces moyens que les gens organisent leurs vacances estivales et c'est aussi à ce désir de prendre de l'air pour rompre avec la monotonie quotidienne, le stress permanent que propriétaires et gérants d'agences de voyage privés rivalisent en imagination pour forcément avoir leur meilleur chiffre d'affaire et certains n'hésitent pas alors à faire dans la plus féroce des compétitivités pour drainer le maximum de clients. Une manière comme une autre justement d'augmenter le chiffre d'affaires, de se donner une publicité et ce faisant de fidéliser la clientèle.

Bien entendu, il n'est pas exclu que ces agences vendent assez souvent plus de rêve que ce à quoi s'attendaient des clients soucieux de profiter du soleil, de la mer, de se reposer sans avoir à gamberger pour les loisirs des enfants et les desiderata des autres.

Néanmoins, la demande dépasse largement l'offre et pour cette raison assez souvent les séjours sont loin d'être agréables au motif de la surcharge des portions de plage, de la mauvaise qualité du trafic routier, de la cohue devant les échoppes et autres lieux incontournables pour immortaliser les vacances et enfin et surtout des difficultés liées notamment au respect du timing par les organisateurs et/ou les autres prestataires.

Plus particulièrement en matière de restauration, d'exiguïté des espaces consentis pour ce faire, de la qualité des mets et inévitablement des prix. Des prix parfois multipliés à l'extrême, prohibitifs qui ont pour nature de faire baisser de plus d'un cran le reste des satisfactions, si tant est qu'il puisse y en avoir.

Encore heureux pourtant que les souvenirs gardés et bien entendu fardés par les vacanciers contribuent à transformer des pertes en profits.

Enfin, il y a les actions ponctuelles prises par les APC et autres organes publics de jeunes, à l'image de l'Odej, qui multiplient les excursions d'une journée et parfois deux vers les plages les plus proches avec prise en charge dans les auberges dédiées à une catégorie sociale bien précise.

Il va sans dire néanmoins que l'anarchie prime assez souvent sur l'organisation mais de tout cela personne n'en a cure et plus particulièrement des bénéficiaires (les jeunes) prêts à affronter toutes les avanies pour peu qu'ils aient à profiter de l'eau, du soleil et de nouveaux liens d'amitié.