Algérie: Différents secteurs multiplient les efforts pour satisfaire le citoyen

Dans le cadre de la préparation de la saison estivale, plusieurs mesures ont été prises par les différents secteurs et ce, dans l'objectif de réunir toutes les conditions pour permettre aux citoyens de profiter de leurs vacances durant cette période de l'année.

A cet effet, la wilaya de Boumerdès a entamé il y a quelques jours la mise en œuvre du dispositif inhérent aux préparatifs de la saison estivale 2017, en vue de garantir la réussite, selon une déclaration récente du directeur du tourisme et de l'artisanat.

Ce dispositif préconise entre autres le réaménagement et le nettoyage de toutes les plages autorisées à la baignade de la région, dont le nombre sera porté à 38, cette année, ainsi que leur dotation en commodités nécessaires (douches, salles d'eau et eau potable).

Il prévoit également l'aménagement des accès aux plages et leur dotation en panneaux signalétiques et autres panneaux publicitaires, tout en garantissant l'éclairage public au niveau des plages et des routes y attenantes, des parkings pour les véhicules et l'aménagement des aires destinées à la vente.

Dans l'objectif d'assurer la sécurité des estivants, la wilaya citée a décidé d'interdire camping anarchique et ce, à travers la création prochaine d'une commission chargée de déterminer les espaces destinés pour ce faire, sur le littoral et dans les forêts de la région.

Pour la même raison, des sessions de formation et des actions de sensibilisation seront destinées aux gérants des structures d'accueil, établissements hôteliers et agences touristiques de la wilaya, pour améliorer leurs prestations, avec la prise en charge d'une option pour encourager la formule de l'hébergement chez l'habitant, ainsi que l'affectation d'espaces pour la vente des produits de l'artisanat local sur les plages de la wilaya, avait souligné le même responsable.

Afin de couvrir la forte demande pour le transport aérien durant la saison estivale, la compagnie Air Algérie a décidé de mettre en place un dispositif spécial. A cet effet, la compagnie a programmé des vols supplémentaires tout en appliquant des tarifs étudiés pour mieux satisfaire les besoins des voyageurs, c'est ce qui a été annoncé par le responsable de la division commerciale d'Air Algérie, Zoheïr Houaoui.

Pour sa part, la Société nationale du transport ferroviaire (SNTF) compte, aussi, lancer un programme de renforcement de ses lignes par la remise en marche des trains endommagés datant des années 70, a fait savoir son directeur général, Yacine Bendjabellah.

Sept trains seront mis en services d'ici le début de la saison estivale, afin de faire baisser la charge au niveau des lignes desservant les grandes villes, a-t-il précisé. «Des réparations sont en train de se faire actuellement dans nos ateliers sur des trains qui ont subi différents dommages.

Dotés de toutes les commodités de confort et de sécurité, ces rames seront mises sur rails d'ici le mois de juin prochain afin de diminuer la charge sur les liaisons entre wilayas. Ainsi, l'opération de renforcement des lignes touchera les grandes villes telles qu'Oran, Béchar, Alger-Tizi Ouzou et Alger- Béjaïa en augmentant le nombre de navettes et évitera de retarder l'heure de l'arrêt du service», a souligné le DG de la SNTF.

En prévision de la saison estivale, la direction générale de la Sûreté nationale a procédé à la généralisation des procédures de contrôle à bord des navires de transport des voyageurs, à travers le déploiement de sections navigantes de la police des frontières, au niveau des ports d'Oran, Mostaganem, Béjaïa et Skikda, a indiqué un communiqué de la DGSN.

De son côté, et afin d'assurer la sécurité et la sérénité des citoyens durant la saison estivale, le groupement territorial de la Gendarmerie nationale d'Alger a pris une série de mesures préventives et coercitives. Il s'agit entre autres de l'élaboration et la mise en place d'un plan spécial de lutte contre la criminalité, basé sur l'action de proximité.

A noter que plusieurs activités culturelles de proximité seront organisées avec le début de la saison estivale. Des opérations de nettoiement seront lancées, également dans les prochains jours dans les différentes plages de la capitale et celles des villes côtières.