Congo-Brazzaville: Alerte - L'insecte « Cara-cara » ou « Ekonda » refait surface à Brazzaville

Dans un « chat » sur internet, quelques internautes avertis ont conseillé l'utilisation de pommade antiseptique et une prise d'antibiotique. On évoque également le nettoyage de la zone irritée avec une eau tiède et saline afin de permettre la réduction de l'irritation et la propagation de l'infection. Pourtant, la consultation d'un médecin s'avère la solution la plus sûre en cas de contact avec la pédérine sécrétée par l'insecte.

De forme allongée et de petite taille de 10 mm environ, le paederus a un abdomen et un thorax de couleur vive rouge-orangée. L'insecte a refait surface depuis des jours, mais ces dégâts cette fois-ci semblent moins graves.

Copyright © 2017 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.