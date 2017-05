Congo-Brazzaville: Commerce du bois - Vers l'installation du logiciel de vérification de la légalité

« Au regard des résultats relevés par les experts, des performances ont été obtenues », a déclaré Rosalie Matondo, citant la validation à 70% des procédures de contrôle et vérification de la légalité, le lancement des missions d'audit et d'observation indépendante dans le pays.

En effet, le logiciel de vérification de la légalité du bois sera installé avant fin mai 2017, et hébergé au ministère des Finances. Le déploiement du logiciel SIVL va s'opérer de manière progressive, notamment par l'amélioration évolutive du système jusqu'à août 2017, la maintenance à partir de septembre 2017, les équipements et matériels à compléter d'ici fin septembre 2017, ainsi que les formations pendant la même période.

Le sixième comité conjoint de mise en œuvre de l'accord volontaire APV-FLEGT (Application des règlementations forestières, gouvernance et accords commerciaux), s'est tenu le lundi 22 mai, à Brazzaville. Les parties prenantes ont évoqué, entre autres questions, l'installation du logiciel et l'implication des acteurs de la société civile.

