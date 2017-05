Congo-Brazzaville: Législatives et locales 2017 - Les partis politiques invités à respecter les 30% de quota réservés aux femmes

« J'ai donné des instructions fermes au directeur général de l'administration du territoire à ce que tous les candidats qui feront usage de faux, leurs dossiers de candidature soient immédiatement rejetés et qu'ils soient traduits en justice pour faux et usage de faux », a souligné Raymond Zéphirin Mboulou.

Parlant de la parité, conformément à la nouvelle loi électorale, en son article 61, le ministre de l'Intérieur leur a fait savoir que cette fois-ci, les partis et associations politiques qui participeront aux législatives et locales ont l'obligation de réserver 30% de quota aux femmes.

Le ministre de l'Intérieur, de la décentralisation et du développement local, Raymond Zéphirin Mboulou a échangé, le 23 mai à Brazzaville, avec les dirigeants des partis et associations politiques.

