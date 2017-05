Congo-Brazzaville: Coupe du Congo de football - Lupopo, Panda et Rangers se qualifient pour la phase finale

Les premiers qualifiés pour la phase finale de la 53e édition de la coupe du Congo de football sont connus. Le FC Saint-Eloi Lupopo et l'US Panda de Likasi ont obtenu leur sauf-conduit sur le site de Kolwezi, alors que l'AC Rangers de Kinshasa s'est qualifié à Kikwit.

La phase des poules de la 53e édition de la coupe du Congo de football va bientôt s'achever alors que quelques clubs se sont déjà qualifiés pour la phase finale. Il y a trois sites choisis par la Fédération congolaise de football pour la phase des poules de cette compétition, notamment, Kolwezi dans la province de Lualaba, Kikwit dans la province du Kwilu et Kindu dans la province du Maniema.

A Kolwezi, la compétition s'est terminée avec la qualification de l'US Panda dans le groupe A et du FC Saint-Eloi Lupopo dans le groupe B. US Panda a battu Malole de Kananga (4-0, 4-0) et Lupopo s'est imposé face à Océan pacifique de Mbuji-Mayi (2-0) et Simba de Kolwezi (3-0).

Sur le site de Kikwit, l'AC Rangers de Kinshasa, champion 2017 de l'Entente provinciale de football de Kinshasa, a obtenu sa qualification pour la phase finale de la 53e coupe du Congo de football, même s'il doit jouer son dernier match du groupe A, la semaine prochaine contre DCMP/Bumba de la province de l'Equateur. Dans ce groupe, Rangers compte 6 points, devant Vutuka de Kikwit (4 points), Renaissance de Kasangulu (3 points) et DCMP/Bumba (1 point).

Le groupe B est très serré avec trois clubs de la capitale, notamment, AS Dragons, FC MK et Racing Club de Kinshasa (RCK). Et les trois équipes ont glané le même nombre de points (3 points). Mais AS Dragons est éliminée après son match nul de zéro but partout avec FC MK, n'ayant pas marqué le moindre but lors de ces matchs au stade du 30 juin de Kikwit. RCK et FC MK attendent le verdict de l'organisateur de la compétition pour être fixé chacun sur son sort, les deux clubs possèdent le même nombre de points (3), et le même goal average de deux buts marqués et deux buts encaissés. L'on pencherait pour un match de barrage. L'un de ces deux clubs doit se qualifier pour la phase finale de la coupe du Congo.

Sur le site de Kindu, l'As Maniema Union a battu, le 22 mai 2017, le FC Kasindi du Sud-Kivu par deux buts à zéro, un doublé de l'ancien international espoir, Pierre Botayi. Et la compétition se poursuit encore.