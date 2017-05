Congo-Brazzaville: Médias - « La Voix du Niari » prime les journalistes en exercice à Dolisie

« La Voix du Niari, ayant pour tradition de reconnaître et récompenser l'excellence, ne pouvait pas rester indifférente. Nous faisons donc ce geste à votre égard pour encourager à mieux faire en vous rappelant que vous n'êtes pas des journalistes de seconde zone », a déclaré le président de ladite association, Stanislas Mbys, avant de remettre à chacun des chevaliers du micro et de la plume, soit un par média, un diplôme d'excellence, un dictionnaire et une enveloppe dont le montant n'a pas été révélé.

Les journalistes exerçant dans les médias comme la Radio communautaire du Conseil départemental du Niari (RCDN), la Radio Mayombe, Voix et images du Niari (VINI), Télé Dol et ceux de bien d'autres chaines ont vu leurs efforts quotidiennement consentis pour informer l'opinion être récompensés par l'association « La Voix du Niari ».

