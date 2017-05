Angola: Malange - Le travail des ADECOS satisfait le Gouvernorat provincial

À son tour, le coordinateur exécutif du projet et directeur provincial du FAS (Fonds pour le soutien social), Joaquim Fernandes, a expliqué que la visite aux communautés et ménages par le gouverneur avait visé à constater sur terrain les résultats des actions déjà entreprises par les ADECOS dans la ville de Muquixe.

Il a indiqué que le projet de distribution de moustiquaires imprégnés aux communautés, qui se déroule dans la province, était l'une des meilleures façons de prévenir le paludisme et les enfants, étant la frange la plus touchée par l'épidémie, sont des priorités, étant le garant et la continuité le pays.

Le gouvernant a fait cette déclaration en marge d'une visite lundi à la commune de Muquixe, municipalité de Mucari, où il s'est entretenu avec des ADECOS et superviseurs, dans le cadre du suivi communautaire dans des petites zones, des visites à domicile et une session de test du paludisme.

Mucari — Le travail développé par les Agents de développement communautaire et sanitaire (ADECOS) à Mucari, satisfait le gouvernorat de Malange, selon gouverneur et coordonnateur provincial de la Politique nationale de cet organisme philanthropique, Norberto dos Santos, dit Kwata Kanawa.

