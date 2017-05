Congo-Brazzaville: Kurash - La ligue de Brazzaville révèle ses champions

Pari gagné pour la ligue de Brazzaville de Kurash qui a organisé le 19 mai au gymnase Nicole-Oba sa toute première compétition au cours de laquelle elle a révélé ses tout premiers champions.

Les meilleurs qui se sont distingués composeront la première sélection de Brazzaville, qui participera au championnat national. « Nous avions eu plus de 35 combats. La compétition s'est disputée en élimination directe. C'est une nouvelle discipline. Et c'est une première expérience. Nous avons lancé la première édition du championnat de Brazzaville en vue de jauger la qualité technique. A l'issue de cette compétition, nous allons sélectionner les meilleurs, qui vont composer la sélection de Brazzaville », a indiqué Rodrique Ossandza, le directeur technique, avant de préciser que ces athlètes participeront, en mi-juillet, à un tournoi interdépartemental.

Dans ce premier championnat de Brazzaville, un athlète a convaincu de par son talent. Roddy Kiba était le meilleur parmi les gagnants, d'autant plus qu'il a remporté les trois finales disputées respectivement dans les catégories des moins de 90, 100 et plus. Derrière lui, d'autres champions: Loïc Foungué s'est imposé dans la catégorie des moins de 60 kg; Michel Ombandza l'a emporté dans les moins de 66 kg; Gaudard Patana a gagné dans les moins de 73 kg et Ela Ngassaki s'imposait dans les moins de 81 kg. Cette compétition, rappelons-le, a mobilisé neuf clubs. Douze Kurashistes y ont participé en individuel pour un total de 80 athlètes.

Adrien Brice Bopembet Momayi, le président de la ligue, s'est félicité du pari gagné. Il a, par ailleurs, insisté sur le comportement que doit afficher un kurashiste. « Le but de ce championnat est de préparer les athlètes pour le championnat national. Pour le début, c'est déjà bien. Il faut faire encore plus d'effort avec mon équipe pour obtenir des meilleurs résultats. Le sport congolais est en baisse de régime , il faut former les athlètes. Ceux-ci doivent à leur tour être disciplinés. Nous ne sommes pas là pour former des bandits. Je veux que nous ayons, au niveau du Kurash, des athlètes capables de défendre le Congo dans les compétitions internationales. Et cela demande de la discipline », a-t-il souhaité, avant d'évoquer les différentes formations que la ligue doit organiser pour rehausser le niveau des athlètes et arbitres.