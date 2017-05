Congo-Brazzaville: Développement local - Ecodel appuie des initiatives dans le Pool et la Bouenza

Le projet Economie et développement local (Ecodel), basé dans les départements de la Bouenza et du Pool, appuie les petits entrepreneurs et fait connaître au niveau de la population le nouveau cuiseur économe Congo Mbote et le bois énergie.

C'est une démarche participative locale qu'accompagne l'Ecodel, à la fois de former techniquement les entrepreneurs locaux, d'accorder des crédits, et d'aider les bénéficiaires dans la réalisation de leurs initiatives au profit des communautés.

Lancé depuis près de six mois grâce à un financement de l'Union européenne (UE) d'environ 1, 2 million d'euro, soit environ 1 milliard FCFA, le projet Ecodel intervient dans deux volets d'activité. Au niveau de l'initiative développement, le projet soutient la décentralisation par le développement local et la démarche participative dans cinq districts du Pool et deux districts de la Bouenza (Mouyondzi et Mfouati).

Des volontaires locaux et leurs homologues européens ou étrangers organisent des rencontres d'échanges avec les paysans sur la notion de décentralisation, le rôle d'un élu local, y compris sur la contribution de chaque citoyen à bâtir un plan de développement local.

Dans un autre projet basé dans la Bouenza, les volontaires essaient d'aider les populations à remédier au manque de bois énergie dans cette partie du Congo, en proposant de former des artisans, des revendeurs et des pépiniéristes.

Agnès Rossetti, l'une responsable de l'Ecodel, explique sa démarche auprès des populations, qui consiste à mener une mission d'accompagnement, laissant le choix aux communautés de définir elles-mêmes leurs propres priorités.

« Le défi qui nous reste, c'est de faire connaître les produits des artisans notamment le cuiseur économe bois-charbon. On a tout une formation-accompagnement au marketing à faire et aussi pour les pépinières bois énergie », a confié Agnès Rossetti en marge du forum des projets qui s'est tenu le 19 mai dernier à l'Institut français de Brazzaville.

D'autres initiatives sont attendues courant mois de juin 2017, surtout la relance des opérations de planting d'arbres dans la Bouenza et les activités de développement dans la communauté urbaine de Mindouli (Pool).