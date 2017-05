Maroc: Succès de la seconde édition du Forum marocain des métiers verts

FMV 2016 et 2017 ont défriché le terrain et préparé la voie pour 2018 afin d'instituer un rendez-vous annuel de la durabilité et de l'emploi.

La seconde édition du Forum marocain des métiers verts tenue à l'hôtel Sofitel Jardin des roses de Rabat la semaine dernière s'est assurée d'un retentissement médiatique conséquent.

Ayant pour thème principal le climat et l'environnement, cette édition a, pour une action commune, efficace et ciblée, tourné autour de trois axes : "Se réunir est un début", " Rester ensemble est un progrès", "Travailler ensemble est la réussite".

Bref, l'édition s'était fixé pour objectif de fédérer l'ensemble des acteurs d'amont en aval de la niche dite verte sous le même toit et le parterre en conséquence était composé du fleuron en la circonstance puisque toute la communauté du durable marocain concernée allant des plus hautes instances étatiques, ministérielles, institutionnelles sans oublier le tissu privé ainsi que les acteurs de la formation, de la société civile et de la R&D... était présente.

L'idée première, "Se réunir est un début", consistait à réunir tous les acteurs autour de la même table afin de discuter, d'échanger sur la question centrale qu'est l'économie verte et le développement durable en un sens plus global. Le défi a été relevé au regard de la présence de plus de 20 intervenants rompus à la tâche sur la question environnementale qui ont pris part aux travaux de cette édition.

De plus, la rencontre s'est tenue sous les égides du ministère de l'Energie, des Mines et du Développement durable et du ministère de l'Emploi et l'Insertion professionnelle.

Egalement du ministère de l'Education nationale et de la Formation professionnelle, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, du ministère de l'Aménagement du territoire national, de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Politique de la ville, du secrétariat d'Etat auprès du ministre de l'Energie, des Mines et du Développement durable, chargé du développement durable et enfin du secrétariat d'Etat auprès du ministre de l'Equipement, du Transport, de la Logistique et de l'Eau, chargé de l'eau ainsi que les acteurs reconnus œuvrant pour un Maroc et une Afrique émergents et durables, l'Institut de recherche en énergie solaire et énergies nouvelles (IRESEN), du Global Cleantech Innovation Program (GCIP), du Groupe Crédit Agricole et de la BMCE Bank of Africa.

Rester ensemble est un progrès. Pour rappel, si la première édition de cette Mini-COP de Rabat a mobilisé plus de 200 participants liés au green ; cette deuxième édition a su mettre la barre plus haut pour s'établir désormais à 350 participants.

Vu l'intérêt grandissant pour la cause environnementale grâce à une sensibilité de plus en plus prononcée de la société marocaine envers Dame Nature, la rencontre a connu une forte affluence du public.

Un progrès donc au niveau des consciences qui a fait que le FMV draine toutes les parties prenantes liées à l'environnement et intéresse au plus haut point de par son action de sensibilisation à la cause climatique, d'où le surnom bien mérité de Pré-COP de Rabat.

"Travailler ensemble est la réussite" : la finalité des deux premières conditions susmentionnées. Après discussion, plusieurs recommandations ont été faites par les différents panélistes pour dynamiser les métiers verts au Maroc.

Tous ont insisté sur la nécessité de synchroniser les différents efforts engagés par les institutions marocaines pour dynamiser l'économie verte et la formation des jeunes. Des objectifs étant à portée de main pourvu que le tempo en matière de formation et de recherche soit accéléré et qu'il y ait une synergie efficace entre les différents acteurs du public comme du privé.