Maroc/Zambie: Rudes épreuves continentales pour le WAC et le FUS

La compétition continentale reprendra du service, aujourd'hui, pour le compte de la deuxième journée de la phase de poules avec l'engagement, bien entendu, de deux clubs marocains.

En Ligue des champions et pour le compte du groupe D, le WAC évoluera en déplacement contre l'équipe zambienne de Zanaco FC, alors qu'en Coupe de la CAF, le FUS se produira, lui aussi, à l'extérieur pour donner le ton à la formation nigériane de Rivers United FC (2ème journée du groupe A).

Au Heroes National Stadium à Lusaka, le Wydad sera à la rude épreuve de Zanaco, un match dont le coup d'envoi sera donné à partir de 13 heures et qui sera sifflé par le referee rwandais Louis Hakizimana assisté par son compatriote Theogene Ndagijimana et le Congolais (RDC) Olivier Safari Kabene.

Le WAC abordera cette confrontation avec un moral au beau fixe et cherchera à la négocier sans dégâts en vue de conserver son élan victorieux. Les Rouges, qui restent sur une victoire d'entrée à domicile contre la formation camerounaise de Coton Sport (2-0), doivent se méfier de cet adversaire qui a forcé lors de la première manche à Alexandrie le nul devant les Egyptiens d'Al Ahly.

Fraîchement lauréats d'un 19ème titre de champion du Maroc, les Rouge et Blanc avant le voyage à Lusaka, se sont dit décidés à franchir ce cap, ce qui leur permettra d'envisager la suite du parcours dans de bonnes dispositions. Et la suite, ce sera le troisième et dernier match de la phase aller contre le National du Caire, prévu le 4 juin prochain au stade Borj Al Arabe à Alexandrie.

Toujours à propos d'Al Ahly, ce dernier devait affronter hier à Garoua Coton Sport.

Pour ce qui est de la Coupe de la CAF, comme précité, le FUS aura à se mesurer, au Liberation Stadium à Port Harcourt, à Rivers FC United, défait lors de la première manche à Tunis par le Club Africain sur la marque de 3 à 1, contrairement aux Rbatis qui ont entamé l'épreuve du bon pied, une victoire par 3 à 0 au détriment des Ougandais de Kampala City FC.

Une partie bien loin d'être gagnée d'avance pour les protégés de Walid Regragui qui peuvent compter sur leur expérience et leur détermination pour s'en sortir à bon compte et ne pas compromettre leurs chances de qualification au tour des quarts de finale qui se jouera en aller et retour, à l'instar de la Ligue des champions, respectivement les week-end du 8, 9 et 10 septembre et du 15, 16 et 17 dudit mois.

A signaler en dernier lieu que le match Rivers United-FUS sera arbitré par un trio arbitral rwandais avec au centre Jean Claude Ishimwe secondé par Zephanie Niyonkuru et Honoré Simba.

Ultime manche du championnat D1

Compte tenu du fait que les matchs de la 30ème journée de la Botola Pro Maroc Telecom D1-2016-2017 ne présentent aucun enjeu pouvant influencer le classement général et suite aux doléances de l'ensemble des clubs pour la programmation de cette journée avant le mois sacré du Ramadan ; après accord de la FRMF, les matchs de cette journée seront programmés ce jeudi et demain vendredi.

En raison du déplacement des clubs FUS et WAC engagés dans les compétitions CC et CL-CAF, leurs matchs de la 30ème journée seront programmés le dimanche 28 mai 2017.