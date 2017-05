Et pour une chute tout aussi professionnelle, rappelons à nos confrères que rapporter une rumeur non fondée, diffamatoire de surcroît tombe sous le coup de la loi.

En voilà donc une radio qui aurait été tout autre si elle s'était appliquée à se faire une identité claire et sans équivoque. On aurait été tenté d'applaudir à entendre des intervenants officieux voire luxueusement officiels qui se plaisent à tirer à boulets rouges sur le «libéralisme sauvage»...

Vous ne devez pas être sans savoir que vos calomnies n'ont pas visé qu'un seul confrère, mais tous les autres qui s'étaient fait dignement accréditer et qui se sont acquittés de leur mission. Entre journaux et sites électroniques ou autres radios et télés, vous aviez l'embarras du choix. Mais quand on est ignorant... de la première langue du pays, on ne doit s'en prendre qu'à soi-même.

Mieux (ou plutôt pire dans le cas en l'espèce), il y a une radio qui s'est permis "le luxe", bien après la clôture de cet événement et le succès enregistré, de souiller ses ondes, et par là les oreilles de ses auditeurs par une énorme stupidité en prétendant que cela s'est passé dans une totale indifférence. Si c'est le cas, pourquoi continuer à en parler si ce n'est pour diffamer à tout va.

Le Xème Congès du parti de la Rose n'a pas dérogé à la règle. Loin s'en faut. Il n' y a qu'à voir le nombre d'articles et commentaires et autres couvertures radiophoniques ou télévisuelles qui lui ont été consacrés.

Toute manifestation organisée par l'USFP suscite irrémédiablement un intérêt particulier en interpellant au plus haut point l'opinion publique à travers les médias, les observateurs et autres analystes ou politologues de la place...

