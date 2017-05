Maroc: Basketball - Les favoris s'en tirent à bon compte au play-off

Il convient de noter en dernier lieu que le KAC de Kénitra et l'Itri Rif de Nador ont assuré leur maintien parmi les équipes de la division d'Excellence en disposant respectivement du club Bani Znassen de Berkane sur la marque de 97/52 et de l'OCK (96/84).

En revanche, ce mercredi constitue une journée décisive pour les autres formations, à savoir le WAC et l'ASFAR. Quoi qu'il en soit, le match de Casablanca et celui de Fès sont deux affiches qui ne manqueront sûrement pas de drainer un grand nombre de spectateurs.

A la lecture des résultats de cette journée, il y a lieu de souligner que l'ASS, vainqueur à l'extérieur sur un score américain de 66/108 face au KACM, et le CRA, vainqueur à Rabat devant le FUS (61/77) sont d'ores et déjà qualifiés aux demi-finales du play-off.

Les matchs du quart de finale aller du championnat national de la division Excellence de basketball qui se sont déroulés en fin de semaine à Rabat, Marrakech et Tanger ont été marqués par trois victoires en déplacement du CRA, de l'ASS et du MAS respectivement face au FUS, KACM et à l'ASFAR.

