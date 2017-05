Maroc: Participation de Abdelkrim Benatiq au Forum de la diaspora ivoirienne

Tout en rappelant que le leadership de S.M le Roi au niveau africain en matière de migration, le ministre a indiqué que le Maroc œuvre d'arrache-pied, actuellement à cet effet, au niveau du Forum mondial pour la migration et le développement, co-présidé avec l'Allemagne, dont la première session sera à Berlin en juin prochain, et une seconde session prévue en décembre 2018 à Marrakech.

Dans ce sens, le Maroc a appelé à la création de « l'Alliance africaine pour la migration et le développement", a-t-il relevé, soulignant la nécessité de réagir ensemble avec des réponses spécifiques aux Africains, en vue de relever l'ensemble des défis, et être en mesure de faire entendre la voix du continent.

Et de poursuivre : « Nous sommes conscients que l'accélération de la mobilité humaine en Afrique, comme en témoigne les statistiques de l'Organisation internationale de la migration (OIM), est un fait majeur et que 32 millions de migrants sont africains dans le monde entier. Cela veut dire qu'il est temps pour nous Africains, de préparer ensemble une politique migratoire, qui doit être basée sur ce qu'on appelle une gestion concertée », a-t-il préconisé.

« Lors de la première étape de cette opération inédite basée sur une approche solidaire, sur les 20.237 dossiers, quelque 83,5 % ont été validés et acceptés. Une seconde étape est en cours et les résultats seront donnés prochainement", a-t-il dit.

S'agissant du second volet de la politique migratoire du Royaume, le ministre a rappelé que sur Hautes instructions de S.M le Roi Mohammed VI, il a été procédé au lancement d'une politique volontariste et courageuse visant à régulariser la situation de migrants étrangers et ce, dans l'optique d'une meilleure intégration au Maroc.

« Le Maroc a développé, depuis longtemps, une politique pour répondre convenablement aux attentes et aux besoins des MRE. Nous avons adopté beaucoup de procédures administratives, procédé à la réforme de notre fiscalité, et implanté dans différentes régions du Maroc, des centres dédiés à l'accompagnement des investissements, à la fois, en faveur des MRE mais aussi des Marocains vivant au Maroc", a-t-il expliqué.

Auparavant, le ministre a pris part lundi aux travaux du 2ème Forum de la diaspora ivoirienne. Il a, en l'occasion, mis en lumière l'expérience pilote du Royaume dans le domaine de la gestion des questions migratoires et rappelé l'intérêt particulier qu'accorde le Maroc, sous la conduite éclairée de S.M le Roi Mohammed VI, aux questions migratoires dans le cadre d'une approche globale, intégrée et humaine.

L'ambassadeur du Maroc à Abidjan s'est, quant à lui, félicité de cette réunion qui témoigne d'un degré élevé de maturité des membres de la communauté marocaine établie en terre ivoirienne, mais aussi de leur volonté commune et manifeste d'aller de l'avant en vue de faire rayonner l'image du Maroc et de servir de véritables ambassadeurs du Maroc dans le pays d'accueil.

Il a, par la même occasion, réitéré la disposition et l'engagement de son département à accompagner les Marocains de Côte d'Ivoire pour une gestion des différentes questions concernant notamment l'animation associative et l'assistance juridique.

Le ministre a insisté également sur la nécessité de favoriser la concertation, la coordination et la complémentarité pour une communauté marocaine homogène et apte à relever tous les défis.

Tenue à la Résidence du Royaume, en présence de l'ambassadeur du Maroc en Côte d'Ivoire, Abdelmalek Kettani, cette réunion a été consacrée à l'examen des différents problèmes rencontrés par ceux-ci, mais également aux mesures et moyens à mettre en place conjointement en vue d'y apporter des solutions efficaces, sur la voie de l'amélioration des conditions de vie et de travail des Marocains résidant en terre ivoirienne.

Le ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, chargé des Marocains résidant à l'étranger et des Affaires de la migration, Abdelkrim Benatiq a tenu lundi à Abidjan, une séance de travail avec des membres de la communauté marocaine établie en Côte d'Ivoire.

