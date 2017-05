Maroc: La date de l'AG de la FRMF arrêtée

Le ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères et de la… Plus »

De son côté, le président de la Ligue nationale de football professionnel (LNFP), Said Naciri, a présenté le bilan de l'action de la LNFP lors de la saison 2016-2017 ainsi que le programme de la saison prochaine, insistant sur l'impératif de la mise à niveau des clubs en les dotant des ressources humaines et financières nécessaires à leur développement.

La réunion de la FRMF a également été l'occasion pour les membres du comité directeur d'étudier la possibilité d'une éventuelle candidature du Royaume du Maroc pour l'organisation d'une phase finale de la Coupe du monde après la tentative de la Confédération d'Amérique du nord, d'Amérique centrale et des caraïbes de déposer un projet de candidature prévoyant une organisation commune du Mondial par les États-Unis, le Canada et le Mexique.

A cette occasion, le président de la FRMF a annoncé que le Maroc abritera, les 18 et 19 juillet, des journées d'étude sur l'avenir du football en Afrique, avec la participation de 400 personnalités du continent et du monde.

