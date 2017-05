Rwanda: Les jeunes se dotent d'un espace virtuel dans le domaine de l'entrepreneuriat

« Pour lutter contre le chômage, il est recommandé dans le Rapport national sur le développement durable de développer les compétences et l'emploi des jeunes en vue de générer au moins 30.000 emplois par an.

Au Congo, poursuit-il, le programme mettra l'accent sur la création de la richesse, l'innovation ; le développement communautaire ; l'emploi des jeunes et le dialogue social. Il vise à renforcer les compétences des jeunes, les connecter avec les dirigeants du secteur public, privé et de la société civile pour forger le partenariat qui va leur offrir des opportunités entrepreneuriales.

Le youth connekt boocamp est une initiative qui vise à promouvoir et soutenir l'innovation et l'esprit d'entreprise. Ce camp formera ces jeunes dans le domaine de l'entrepreneuriat et du développement des affaires.

Le programme déjà expérimenté au Rwanda permettra aux jeunes de cultiver l'esprit de créativité et d'entrepreneuriat. Il s'exécute à travers les sept composantes virtuelles dont le youth connekt hangout ; youth connekt boocamp et le youth connekt télé réalité.

