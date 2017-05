Burkina Faso: Cyberattaque - La vulnérabilité des infrastructures en cause

Une dizaine de sites web du gouvernement burkinabè ont été l'objet d'attaque de la part de pirates. Même si l'Agence nationale pour la promotion des technologies de l'information et de la communication (ANP TIC) affirme que le problème est résolu et que les sites sont désormais sous contrôle gouvernemental. Les spécialistes en sécurité informatique pointent du doigt la vulnérabilité des infrastructures informatiques dans le pays.

Ce piratage de site web du gouvernement burkinabè est l'œuvre de jeunes hackers albanais, indonésiens et soudanais, selon Younoussa Sanfo, un expert en sécurité informatique.

L'expert souligne que seul un audit permettra de savoir si les pirates ont emporté des données utiles : « L'attaque que viennent de subir les sites gouvernementaux burkinabè à la première analyse ne semble pas être une attaque très dangereuse. Il faut faire un audit très rapidement pour savoir si les hackers ne sont pas allés plus loin ».

Sur son site web, l'Agence nationale de la promotion des TIC écrit que le problème est résolu et que les pirates ont attaqué depuis le Brésil, la Russie et l'Irlande. Ce que réfute l'expert Younoussa Sanfo, qui pointe du doigt la vulnérabilité des infrastructures informatiques au Burkina Faso : « Et les sites ne sont pas sécurisés. Les infrastructures ne sont pas sécurisées.

Si elles ne sont pas sécurisées et que des gamins de 21 ans peuvent aller défigurer un site, il est à craindre que si un jour des hackers plus chevronnés cherchent beaucoup plus sérieux que de défigurer un site, par exemple des informations à caractère confidentiel, qu'ils y arrivent très facilement ».

L'expert en sécurité informatique propose que les équipes en charge de sécurité des infrastructures informatiques soient plus offensives afin de détecter les signes de vulnérabilité.