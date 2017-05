Congo-Brazzaville: Fécofoot - La subvention des clubs serait - elle en bonne voie ?

Outre l'aspect lié à la subvention, l'homologation des stades construits à la faveur de la municipalisation accélérée a été aussi évoquée. « Un rapprochement DGS-Fécofoot a été requis, en vue de faire aboutir cette question », a-t-on lu dans le communiqué final. A ce jour, les stades de Madingou, Djambala, Sibiti, Ewo et Ouesso attendent toujours d'être homologués dans le but d'abriter un jour des rencontres internationales. Affaire à suivre.

Une fois essoufflée, les clubs subissent les conséquences. Il est aujourd'hui inconcevable de voir une équipe comme celle des Diables noirs basée pourtant à Brazzaville prenne un forfait au stade Alphonse Massamba-Débat tout comme Patronage Sainte-Anne. Si la subvention passait régulièrement, les équipes allaient éviter ce genre de cas. Ces deux exemples relancent le débat de la réorganisation des clubs et de leur manque d'efficacité dans les compétitions internationales . Le manque d'une véritable politique de sponsoring, rappelons-le, est aussi l'une des causes de l'élimination prématurée des clubs congolais en compétitions de la Confédération africaine de football

Il a demandé au directeur général des sports de mettre à la disposition de la Fécofoot des références des mandats émis aux 1er et 2e trimestres pour le paiement. Depuis plus de deux ans, les clubs n'ont plus bénéficié des avantages de la subvention promise par le président de la République dans le but de rehausser leur niveau technique. Abandonnés à eux-mêmes, ils sont obligés de se plier aux exigences de la Fécofoot pour que le ballon roule dans les différents stades du pays.

La question sur le financement du championnat national d'élite direct Ligue 1 a été évoquée lors de la dernière rencontre entre le ministre des Sports et de l'éducation physique et les dirigeants de la Fédération congolaise de football (Fécofoot).

Copyright © 2017 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.