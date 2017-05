Niger: Les leaders d'opinion inquiets au pays

Au Niger, le climat socio politique se caractérise ces derniers temps par une vague d'arrestations des acteurs de la société civile et d'opposant politique.

Ils sont acteurs de la société civile ou opposant politique qui sont interpellés très souvent pour des propos tenus sur les média de la place. Ali Idrissa coordonnateur du réseau pour l'observation la transparence et l'analyse budgétaire vient juste d'être libéré. Il nous dit ce que les autorités lui reprochent: "On me reproche mes propos le samedi après l'interdiction de notre manifestation ou j'avais quand même dis aux média que Mahamadou Issoufou a mis entre parenthèse la démocratie au Niger et que nous allons nous donner tous les moyens pour ramener et restaurer la démocratie les libertés individuelles et collectives dans notre pays voilà ce qu'on pense que ça peut créer ou ça peut inciter à la révolte. Quand le premier magistrat ne peut pas permettre aux citoyens d'exercer leur droit constitutionnel la démocratie est devenue un leur dans notre pays quand pour avoir tenu des propos on prend un citoyen on le jette en prison quand seulement un journaliste qui informe il fait son travail de journaliste on cherche d'autres choses pour le jeter en prison la situation est grave."

Une claque à la démocratie?

Pour Kany Abdoulaye défenseur des droits humains ces arrestations portent un coup dure à la démocratie nigerienne: "Ces arrestations pour nous relève de la violation du pacte international du droit et politique parce que simplement les opposants et même les acteurs de la société civile ont quand même un certains nombres de droits dont le droit à la manifestation dont le droit à la libre expression et dans les deux arrestations surtout ces derniers temps qui défraient la chronique c'est souvent sur la base des propos qu'ont tenu ces acteurs qu'ils ont été arrêté de mon point de vue cela ternit l'image de ma démocratie du Niger ça relève également tout simplement de l'intimidation aussi."

Ali Idrissa fait parti du collection des acteurs de la société civile ayant déposé une plainte contre X sur affaire dite de 200 milliards qui concerne la vente d'uranium par Areva et qui impliquerai des hautes personnalités nigériennes.