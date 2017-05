Congo-Kinshasa: 25ème Assemblée régionale Afrique de l'APF - Mission accomplie pour Aubin Minaku

Ils ont activement pris part, deux jours durant, soit du 22 au 23 mai 2017, aux travaux de la 25ème Assemblée régionale Afrique de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie, APF, qui se sont tenus à Rabat, Capitale du Royaume de Maroc. Ils, ce sont les parlementaires francophones de 17 pays africains, à savoir : le Bénin, le Burkina, le Burundi, le Cameroun, le Cap Vert, la Côte d'Ivoire, le Gabon, la Guinée Conakry, la Guinée Equatoriale, le Madagascar, le Mali, le Niger, la RCA, le Congo-Brazza, la RDC, le Maroc, le Sénégal, le Tchad et le Togo.

Habitués au débat, ces élus des peuples, sous la Direction de l'Honorable Aubin Minaku, Président de la Chambre basse de la RD-Congo et Président en exercice de l'APF, ont eu des échanges suffisamment fructueux, à en croire notre correspondant. Au point qu'à l'issue des discussions, le rapport d'activités de la chargée de mission Apf Afrique a été adopté à l'unanimité.

Les participants ont encouragé l'adoption de la résolution du Conseil de Sécurité de l'ONU sur la création d'une force de maintien de la paix en Afrique.

Ils se sont engagés à renforcer les efforts des différents gouvernements dans la lutte contre les violations de droits de l'homme et encouragent le dialogue permanent entre communautés comme moyen efficace de prévention et de résolution des conflits.

Les Parlementaires ont, par ailleurs, souligné le caractère parfois controversé de la plupart des missions de maintien de la paix en Afrique francophone.

Ils ont exhorté les pays africains à poursuivre les efforts en vue d'établir des régimes démocratiques et l'Etat de droit, conformément aux valeurs et idéaux de la francophonie, et d'éviter autant que possible que les sanctions contre les institutions étatiques aient un effet dommageable sur les populations.

Les élus francophones africains prônent également une vigilance tous azimuts pour éviter une remise en cause des avancées démocratiques dans les pays où le climat sécuritaire post électoral demeure encore fragile.

Les parlementaires africains encouragent le développement des microcrédits et de l'entrepreneuriat privé avec des capitaux harmonisés qui favorisent la réduction de la pauvreté et un développement économique et social durable.

Des informations glanées en marge des travaux, il nous revient que l'Afrique, avec la Côte d'Ivoire, va briguer le poste de 1er Vice-président de l'Apf lors de la 43ème session mondiale de l'Apf qui aura lieu du 06 au 11 juillet 2017 au Luxembourg. Le Maroc et le Madagascar, quant à eux, vont postuler pour les deux autres postes de vice-présidents.

Pour ce qui est de la 26ème Assemblée régionale Afrique, elle se tiendra à Praia, au Cape Vert, à une date qui sera déterminée ultérieurement.