Congo-Kinshasa: Jean-Claude Masangu - Coup monté et manqué à l'UDCO !

Il aura fait l'objet de tirs nourris à l'artillerie politique lourde, ce week-end, à l'UDCO. Pourtant, il ne manquait pas d'atouts, ni d'arguments, pour rebondir et créer l'effet redevable à la surprise générale de ses pourfendeurs. Jean-Claude Masangu, un vieux routier des milieux financiers, avec plus de quinze ans passés à la tête de la Banque Centrale du Congo, avait été porté à la tête de l'Union pour le Développement du Congo, au lendemain du décès de Baudouin Banza Mukalay d'heureuse mémoire, en mai 2016.

Depuis, il a multiplié des actions que le Directeur élargi au Collège des Fondateurs et co-fondateurs, aux Députés Nationaux, Présidents Fédéraux et Hauts Cadres de l'UDCO énumèrent et soutiennent, dans la Déclaration, ci-dessous. L'accuser d'inertie, disent-ils, c'est créer une crise inutile au sein du parti.

Voilà pourquoi, dans cette même déclaration, le Comité Directeur rappelle que seul, le Congrès est à même de destituer Jean-Claude Masangu, conformément aux statuts de l'UDCO.

Or, celui-ci n'a, malheureusement, pas eu lieu. Ainsi, le Groupe minoritaire à la base de ce coup monté et manqué, n'aurait qu'à s'en prendre à lui-même. Désormais, les fidèles à Jean-Claude Masangu, se disant majoritaire, crient à l'auto-exclusion de la minorité, constituée pour l'essentiel, des frondeurs.

DECLARATION DU COMITE DIRECTEUR ELARGI DE L'UNION POUR LE DEVELOPPEMENT DU CONGO. « UDCO » en sigle

Nous, membres du Comité Directeur élargi au collège des Fondateurs et cofondateurs, aux Députés Nationaux, aux Présidents Fédéraux et Hauts Cadres de l'Union pour le Développement du Congo, UDCO en sigle ;

Réunis en session extraordinaire ce 22 mai 2017 ;

Avons appris avec consternation, par la voix des ondes, la déclaration de la prétendue déchéance du camarade JEAN-CLAUDE MASANGU MULONGO de sa qualité de président national de l'UDCO à l'initiative d'un groupe minoritaire, composé de quelques membres en violation des dispositions statutaires et réglementaires qui régissent notre cher parti ;

Sur tous les membres que comptent les fondateurs et co-fondateurs, les deux tiers des membres fondateurs se refusent de rejoindre les errements des dissidents qui les ont cités abusivement. Par ailleurs, sur les six (6) Députés nationaux que comptent l'UDCO, cinq (5), soit la quasi-totalité de Députés ont redit leur confiance au Président national, le camarade Jean-Claude MASANGU MULONGO, tout comme ils désapprouvent la fronde dont les résolutions sont déclarées nulles et non avenues.

En effet, seul le Congrès peut décider de la déchéance du Président national de l'UDCO. L'article 8 du règlement d'ordre intérieur de l'UDCO prévoit que le Congrès ne peut être convoqué que par le Président national. De plus, pour être constitué, le Congrès doit comprendre obligatoirement des Délégués de toutes les Provinces, les Représentants des fédérations, des délégués des sous fédérations des districts et des délégués de chaque collectivité ou chefferie dans chaque territoire.

En l'espèce, en ce qui concerne les dissidents, le groupe minoritaire d'une dizaine de personnes réuni en clandestinité, composées de quelque 6 haut cadres du parti auxquels sont venus se rajouter des personnes identifiées comme des amis et membres de famille, ne saurait constituer le Congrès, ni siéger à ce titre. L'article 9 du règlement intérieur dispose que le congrès ne siège valablement que si trois quarts de ses membres sont réunis.

Ces cadres dissidents, au poids politique relativement faible en terme d'apport populaire et démocratique, habitués à jouir des avantages émanant des efforts réalisés par les militants lors des élections, ont engagé et multiplié des initiatives importantes relevant de la compétence du président national du parti, à l'insu de ce dernier. Ces actes déloyaux et illicites ont été perpétrés par ces camarades égarés à travers des initiatives auprès des instances dirigeantes de la majorité présidentielle, en contradiction avec l'article 27 alinéa 2 des statuts de l'UDCO disposant que seul le Président National représente et engage le parti auprès des institutions tant nationales qu'internationales, publiques ou privées, ainsi qu'auprès de tout tiers. En outre, des faits de dilapidation des ressources financières du parti sont allégués à charge de certains d'entre eux depuis plusieurs mois.

Depuis son avènement, le Président National, le camarade Jean Claude Masangu Mulongo a engagé l'UDCO dans la voie tracée par son prédécesseur, feu président National Baudouin Banza Mukalay. celle de la promotion d' un grand parti national largement représenté dans les différentes provinces et ouvert à tout Congolais sans discrimination tribale pour autant qu'il adhère à ses statuts et à son règlement intérieur.

C'est à ce titre qu'il n'a jamais changé les structures et membres du Comité Directeur hérités de son prédécesseur.

C'est aussi dans ce contexte que le Président National de l'UDCO, Jean-Claude MASANGU MULONGO, avait opéré le choix d'un haut cadre du parti, originaire de la province de Maï-Ndombe comme Ministre UDCO dans le Gouvernement BADIBANGA.

Par leur comportement persistant et contraire aux intérêts de l'UDCO, les dissidents se sont placés en marge du parti, en s'auto-excluant conformément à l'Article 15 des statuts de l'UDCO.

Au regard de tout ce qui précède, le Bureau Politique National de l'UDCO constate et prend acte de l'auto-exclusion du parti des camarades dissidents ayant participé à la tentative avortée de déchoir le Président National de l'UDCO sans titre, ni droit, en usurpant vainement les pouvoirs du Congrès.

Les membres du Comité Directeur élargi, soutenant leur Président National, le camarade Jean-Claude MASANGU MULONGO, réaffirment leur soutien indéfectible au Président de la République, Son Excellence Joseph KABILA KABANGE,

Chef de l'Etat et Autorité morale de la Majorité présidentielle.

Que vive la République Démocratique du Congo,

Que vive le président Joseph KABILA,

Que vive l'UDCO.

Pour le Comité Directeur élargi au collège des Fondateurs et cofondateurs, aux Députés Nationaux, aux Présidents Fédéraux et Hauts Cadres :