Congo-Kinshasa: Clément Kanku rejette tout en bloc

A qui poser des questions sur les circonstances réelles de l'enregistrement de ces éléments ? Donc, le PGR a du pain sur la planche. Quoi qu'il en soit, il dispose de marges de manœuvres assez étendues pour réaliser des recoupements à Kinshasa, dans le Kasaï et, même, à New York Times aux USA, avant d'en tirer, le moment venu, des conclusions qui s'imposent.

Mais, comment dégager la lumière dans un dossier où Mme Catalan n'est plus, elle qui, évidemment, aurait pu témoigner et expliciter les choses, elle qui est l'une des pièces maîtresses, elle qui, alors qu'elle enquêtait avec son co-équipier Onusien sur les fosses communes, lui aussi, fauché comme un rat dans le Kasaï, aurait laissé un fichier dans lequel New York Times a trouvé, finalement, des éléments à exploiter ?

Toutefois, dans un communiqué aux accents lapidaires, Kanku se dit singulièrement consterné par ce qu'il qualifie, lui-même, d'allégations d'implication dans des actions criminelles qu'il réfute, comme il fallait s'y attendre, totalement. "Je suis convaincu que toute la lumière sera faite dans cette affaire et que justice sera rendue aux nombreuses victimes d'exactions abominables dans le Kasaï, y compris les deux experts des Nations Unies", écrit-il, noir sur blanc. Et, à lui de conclure en ces termes : "Pour ma part, je ne laisserai personne, par quelques artifices que ce soit, salir ni mon image, ni la mémoire de ces nombreuses victimes qui attendent réparation".

Mais, à ce stade, quand bien même le Bureau de l'Assemblée Nationale a été invité à faciliter les enquêtes, il n'est pas encore question de la levée d'immunités au Député, cité par ce journal et dont les éléments sonores circulent encore sur internet, a-t-il ajouté. De son côté, Clément Kanku Bukasa wa Tshibuabua qui avait, pourtant, promis de livrer sa version des faits, lors d'un face-à-face avec la presse qui était prévu, ce mardi 23 mai 2017 à la Gombe, n'en a plus eu l'occasion. Aux dernières nouvelles, il en aurait été empêché ou dissuadé.

Les choses risquent de tourner au vinaigre. Le Député Clément Kanku n'a plus parlé, comme prévu, hier, à Kinshasa. A la place, il a, plutôt, signé un communiqué dans lequel, il nie tout, en bloc. Pendant ce temps, le PGR actionne la machine de la justice congolaise et met en branle les services à sa portée, pour le début des enquêtes. Déjà, se mettant sur ses trousses, il en aurait tenu informé l'Assemblée Nationale, pour des dispositions appropriées. Kanku Bukasa garde, néanmoins, ses immunités parlementaires jusqu'à nouvel ordre.

