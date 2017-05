Il est l'un des ceux qui ont été nommés dans le Gouvernement Bruno Tshibala. Joseph Kapika a été promu Ministre d'Etat et Ministre de l'Economie Nationale. Dans sa première adresse au personnel, lors de la cérémonie de remise-reprise, organisée, jeudi 18 mai 2017, entre lui et son prédécesseur, Modeste Bahati Lukwebo, il s'est montré engager à faire passer l'économie congolaise à une phase supérieure.

Avec le concours de tous, et surtout des partenaires nationaux et internationaux, tout est possible. L'unique arme qu'il débute avec, c'est la lutte contre les antivaleurs. Ces derniers empiètent à l'amélioration du climat des affaires en RDC et par conséquent de l'Economie.

Bien avant cet engagement, il a rendu des hommages mérités au Chef de l'Etat, Joseph Kabila Kabange, pour le choix judicieux qu'il a opéré à son égard. Les mêmes remerciements ont été adressés au Premier Ministre, Bruno Tshibala Nzenzhe, qui s'est souvenu de la lutte menée ensemble aux côtés d'Etienne Tshisekedi wa Mulumba et qui a compté sur son expérience. Il l'a fait également envers son homologue, Bahati Lukwebo, qui va au Plan, pour le travail abattu et il a promis de poursuivre.

Enfin, il a été installé dans ses nouveaux Bureaux. Il va désormais prendre le chemin de l'Immeuble du Gouvernement, sur la Place Le Royal, à la Gombe. Il a franchi la deuxième étape depuis sa nomination, quelques jours après son investiture par les Députés Nationaux, en dépit du concert des Vuvuzelas, qui a lieu dans la Salle de plénière, organisé par les Députés de l'Opposition/Rassemblement Aile Félix Tshisekedi et Pierre Lumbi. C'est en début d'après midi que le go de la cérémonie a été donné. Tout a débuté avec l'Hymne National, suivi de la signature du procès-verbal par les deux Ministres d'Etat.

Le Directeur de Cabinet du Ministre sortant, s'est fait le devoir de le lire dans son intégralité. Modeste Bahati Lukwebo, Ministre d'Etat sortant, s'est acquitté d'une obligation tout à fait naturelle. Celle de souhaiter la bienvenue au nouveau Patron de l'Economie et au personnel de ce méga Ministère ainsi que les invités et les curieux. Il a débuté cette phase avec le sentiment de gratitude envers le Chef de l'Etat et le Premier Ministre pour la nomination de Joseph Kapika à ce poste. Il a, en deuxième lieu, invité celui-ci au travail et à mettre toute son expérience au service de la Nation.

Il lui a aussi demandé de s'appuyer sur l'Administration ainsi que d'autres services spécialisés du Ministère de l'Economie. Il a saisi l'occasion de rappeler à Joseph Kapika, la tâche noble qui l'attend. Il lui a démontré l'état actuel de l'économie nationale avant de lui souhaiter un fructueux mandat. A son tour, le nouveau responsable du 3ème niveau de l'Immeuble dit Intelligent, n'a pas donné sa langue au chat. Il s'est appesanti en premier lieu sur l'acte de reconnaissance. En vrai chrétien, il a remercié Dieu Tout-Puissant, Maître des circonstances et des temps.

Ensuite, il a eu aussi une pensée pieuse envers les Autorités qui l'ont choisi. Devenu Homme d'Etat et sans couleur politique, ni de l'Opposition ou de la Majorité, Joseph Kapika tient à livrer tout son savoir et son énergie pour redresser l'économie congolaise. Il luttera pour la relance de l'économie nationale congolaise qui est au rabais. Il estime que sa présence va marquer ce service. Il ne compte pas le laisser là où, il l'a trouvé. Mais, hélas ! Seul, il ne saura rien faire. C'est ainsi qu'il a lancé un appel envers tous ceux qu'il a trouvés et ceux qui viendront, de se tenir, main dans la main pour faire évoluer le travail. De faire un travail collectif pour obtenir un bon résultat. "La force d'une chaîne dépend même de son maillon le plus faible", a-t-il fait savoir.

Il compte donc, sur la force de chacun. Outre l'appel au travail de ses coéquipiers, Joseph Kapika s'est adressé également aux opérateurs économiques. Il leur a demandé de lier l'utile à l'agréable pour mener haut le flambeau national sur le plan international. Il ne servira, donc, à rien de lui compliquer inutilement la tâche. Comme son Premier Ministre, Joseph Kapika a aussi invité tous les partenaires tant nationaux qu'internationaux à se souder autour de lui pour relever les défis qui les attend. Il s'est déjà mis.

Le peuple congolais attend ses premiers résultats.