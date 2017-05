Congo-Kinshasa: A quand le CNSA ? Vaine agitation !

Pourtant, se référant au texte portant arrangement particulier relatif à la mise en œuvre de l'Accord Politique Global et Inclusif du Centre Interdiocésain, singulièrement à son chapitre II, qui traite du Conseil National de Suivi de l'Accord et du Processus électoral, il est marqué, expressis verbis à l'article 13, alinéas 4 que : dans le délai de 15 jours, à compter de la date du dépôt des listes des membres désignés, le Président de la République convoque les membres du CNSA afin notamment de : valider les mandats des membres ; discuter de la désignation par consensus du Président du CNSA et constituer le Bureau définitif du CNSA.

12 mai- 24 mai 2017, voilà que 11 jours viennent de s'égrainer, depuis que le Chef de l'Etat, Joseph Kabila, avait demandé aux plateformes et partis politiques de lui transmettre, endéans 48 heures, à dater justement du 12 mai, les listes des délégués devant composer le Conseil National de Suivi de l'Accord (CNSA). S'il était permis de tâter le pool des acteurs politiques congolais, l'on comprendrait vite que la température va crescendo et suscite par conséquent des inquiétudes, si pas des interrogations.

Copyright © 2017 La Prospérité. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.