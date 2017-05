Congo-Kinshasa: Kikwit - Le Bureau de la "FMI" officiellement installé !

La FMI devra également réhabiliter les infrastructures sociales dans des écoles, des centres de santé, des bâtiments d'églises... Plus de 80 infrastructures seront construites. Tout cela pour plus de neuf millions de dollars américains, a-t-il indiqué.

Nous avons aussi 12.303 bénéficiaires», a déclaré le Chef de base Poto Misangi Adrien, dans son mot de circonstance, tout en invitant tous les MR au dynamisme et au travail. De son côté, Joseph Ciringa, chef de mission pays de la FMI en République démocratique du Congo (RDC) et directeur de l'Afrique francophone a donné des élucidations concernant la FMI.

«Malgré les difficultés rencontrées ici à Kikwit et aux environs, Dieu nous a fait grâce d'atteindre l'effectif demandé par le bureau national qui nous a confirmé à être une base. Nous avons trois antennes : Kikwit, Muzongo et Kwenge avec un effectif total de 403 missionnaires réformateurs, 333 bancarisés.

