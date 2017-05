Congo-Brazzaville: Polémique sur la construction d'un nouveau Parlement

Michel Bidimbou et Justin Koumba, respectivement député de la majorité et président de l'Assemblée nationale, se réjouissent parce que ce projet de 34 milliards de francs CFA est un don chinois et le Congo ne débourse aucun franc. « C'est quand même un don que nous donnent nos amis chinois.

Avant la fin de l'année 2020, le Parlement congolais disposera d'un nouveau siège. Les travaux de construction de cet édifice, qui coûteront plus de 34 milliards de francs CFA (plus de 52 millions d'euros), entièrement supportés par la Chine en termes de dons, viennent d'être lancés par les autorités congolaises à Brazzaville. Mais cet investissement n'est pas du goût de l'opposition qui le juge peu prioritaire au regard de la situation socio-économique que traverse le pays.

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.