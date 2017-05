Congo-Kinshasa: Mort de ses experts - L'ONU met en doute les conclusions de l'enquête

Au lendemain de la publication d'enregistrements en RDC qui mettent en cause le député et ancien ministre… Plus »

Parmi les options sur la table, la création par le secrétaire général Antonio Guterres d'un mécanisme d'enquête spécial d'établissement des faits qui s'apparente à une enquête criminelle, mais sans pouvoir judiciaire. C'est l'option intermédiaire la plus plausible. Le Conseil de sécurité pourrait aussi décider d'une enquête internationale comme dans le cas de l'affaire Hariri, mais les réticences sont encore trop nombreuses parmi certains Etats membres qui souhaitent ménager Kinshasa dans un contexte politique très tendu et notamment la Russie qui souhaite favoriser la juridiction nationale congolaise.

L'ONU mène une enquête administrative, une démarche classique dans ce type d'incident, dont les conclusions doivent être rendues à la fin du mois de juillet. Mais des voix s'élèvent pour demander une enquête plus poussée pour établir les faits et les responsabilités. « Nous allons demander à l'ONU de mettre des options sur la table », confirme Carl Skau, diplomate suédois au Conseil.

Trois enquêtes nationales sont actuellement en cours. La Suède et les Etats-Unis, pays dont sont originaires les deux experts de l'ONU Zaida Catalan et Michael Sharp, ont lancé chacun une enquête indépendante, mais ils seraient confrontés à une vive résistance des autorités congolaises. En RDC, Kinshasa a diligenté sa propre investigation et a annoncé avoir identifié les responsables des deux meurtres.

