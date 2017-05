Togo: Des acteurs édifiés sur l'importance de la mesure

Le Togo a célébré, en différé mardi, la journée mondiale de la métrologie. Une manifestation publique marquée par une séance de sensibilisation des acteurs de différents services sur l'importance de la métrologie dans la vie d'un Etat et d'une personne.

Elle est un évènement annuel au cours duquel plus de 80 pays célèbrent l'impact des mesures dans notre vie quotidienne.

La métrologie ou science des mesurages est une discipline qui joue un rôle important dans la vie des sociétés modernes, a rappelé dans son intervention, le secrétaire général du ministère du commerce, Bamana Baroma.

Sans mesures et sans variables mesurées clairement définies, les marchés et les échanges commerciaux seraient entravés par des controverses et des différends', a-t-il ajouté.

La règlementation ne pourrait s'appliquer dans de nombreux cas, car les procédés de fabrication ne seraient ni applicables ni contrôlables.

Dans ce cas, il faudra comprendre que le mesurage est un processus empirique fondamental visant à obtenir des informations sur les propriétés et l'état d'une grandeur physique.

La célébration de cette journée remonte au 20 mai 1875 quand les représentants de 17 (dix- sept) pays signaient à Paris la convention du Mètre, un traité diplomatique qui a crée le Bureau International des Poids et Mesures (BIPM).

Ce traité a permis de poser les fondements d'un système mondial de mesure cohérent, essentiel pour les découvertes et l'innovation scientifiques, la production industrielle et le commerce international ainsi que l'amélioration de la qualité de vie et la protection de l'environnement.