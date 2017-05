Togo: Performance de la finance publique

La 14ème revue de mise en œuvre des réformes élaborées par les différents départements ministériels et institutions s'est ouverte mardi à Lomé sous la présidence du ministre de la planification, Kossi Assamaidou.

Un exercice mené deux fois dans l'année en vue d'évaluer la performance des réformes à fin juin et à la fin de l'année.

Celle ouverte ce jour, permettra aux participants d'évaluer la performance des réformes à fin décembre 2016, d'identifier les forces et faiblesses et de proposer des réformes et des indicateurs pertinents pour les trois prochaines années.

Une initiative du secrétariat permanent pour le suivi des politiques de Réformes et des Programmes Financiers, visant à offrir une occasion aux acteurs de développement de se retrouver entre eux pour échanger et tirer des enseignements par rapport aux réformes passées ou en cours.

Lors de son intervention, le ministre Assmaidou a insisté sur l'importance des réformes adossées aux Objectifs de développement durables dans le but 'd'œuvrer ensemble pour parvenir à une croissance économique forte, soutenue et inclusive afin de ne laisser personne pour compte'.

Dans ce sens, la conclusion le 05 mai 2017 entre le Togo et le Fond Monétaire International d'un Programme de Facilité Elargie de Crédit ouvre la voie à une panoplie de réformes dont la mise en œuvre contribuera à améliorer substantiellement la performance économique de notre pays.

'L'identification, la formulation, la mise en œuvre et le suivi des réformes de qualité dans le cadre des ministères et institutions de la République deviennent un gage pour assainir l'environnement des affaires dans notre pays et garantir les conditions pour plus de dynamisme dans la réalisation de l'activité économique et l'amélioration du bien-être de nos populations', a-t-il dit.

Pour M. Assimaidou, c'est par les réformes que le Togo peut améliorer sa gouvernance quotidienne des affaires publiques et privées en acceptant de changer des anciennes habitudes par de nouvelles.

'Aujourd'hui, il nous est demandé d'aller au-delà par la transformation de notre gouvernance pour mieux répondre aux exigences de développement durable et ceci, dans le cadre de l'intérêt général de notre nation', a déclaré le ministre.

La performance des réformes exige une nouvelle méthodologie, à travers l'évaluation par la valeur acquise, a été introduite cette année.

Il s'agit d'une approche de gestion mettant la valeur des biens et services offerts aux citoyens au cœur des préoccupations de l'action publique, de mettre la satisfaction des citoyens au premier plan de la politique publique.