Sénégal: Les femmes invitées à travailler avec "rigueur et célérité" pour l'exécution quantitative du PSE

"L'accès aux facteurs de production, à l'éducation, à la santé, à la protection sociale, à la formation et la participation des femmes aux décisions politiques et économiques sont élevés au rang de priorités absolues dans la vision du chef de l'Etat, matérialisée par le Plan Sénégal émergent", a-t-elle assuré.

Elle permet également d'identifier les contraintes et de proposer de fortes recommandations pour les trois années d'exécution du PSE, a ajouté le ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfance.

Selon Mariama Sarr, cette thématique revêt une importance capitale car elle nous offre l'opportunité de faire, entre autres, le bilan des réalisations et progrès enregistrés dans le cadre de l'autonomisation socioéconomique des femmes et des jeunes filles.

"Femmes du Sénégal, unissons-nous à travailler avec rigueur et célérité pour l'exécution quantitative du PSE dans le but de réduire les inégalités sociales et de parvenir à une société juste et équitable où les femmes joueront un rôle de premier plan", a-t-elle dit.

Gossas (Fatick) — Le ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfance, Mariama Sarr a invité, mardi à Gossas (Fatick), les femmes à travailler avec "rigueur et célérité" pour l'exécution quantitative du Plan Sénégal émergent (PSE) en vue de réduire les inégalités sociales.

