Afrique de l'Ouest: Saint-Louis - Partage des réalisations de l'UEMOA

Saint-Louis — L'Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA) a mené dans ses 8 Etats membres des actions d'harmonisation dans la mise en place d'infrastructures et d'équipements d'intérêt communautaire, a indiqué, mardi à Saint-Louis, la conseillère de son Bureau régional à Dakar, Kadiatou Touré.

"Des actions d'harmonisation des différentes politiques de développement mais aussi pour l'accélération de la réalisation concertée de grandes infrastructures et d'équipements d'intérêt communautaire ont été menées par l'UEMOA" a-t-elle souligné.

Mme Touré faisait une présentation sur les programmes réalisés par l'organisation sous régionale au Sénégal en présence de l'adjoint au gouverneur en charge du développement Sahid Fall, des chefs de service et acteurs de développement.

S'agissant des services de transport, Mme Touré a laissé entendre que "des actes ont également été posés pour contribuer au développement des échanges, à la croissance et à l'intégration des états membres".

Les télécommunications ont aussi bénéficié d'actions de l'Organisation sous régionale qui a accompagné les réformes ouvrant le secteur aux investisseurs privés, tant nationaux qu'internationaux, a-t-elle relevé.

Kadiatou Touré a ajouté que le secteur de l'environnement a accueilli "des actions réalisées pour l'inversion des tendances lourdes de dégradation et de réduction des ressources naturelles, de la Lutte contre la dégradation des milieux et cadres de vie et de lutte contre l'érosion et la désertification".

En outre, dans le domaine de l'agriculture, l'UEMOA s'est engagée, à travers la mise en place d'un marché pour les produits d'élevage et de pêche, pour la satisfaction durable des besoins alimentaires des populations, pour la réduction de la pauvreté.

Concernant l'éducation, 97 bourses d'excellence de formation et de recherche dont 36 pour des femmes ont été distribuées aux étudiants des 8 Etats membres, a dit Kadiatou Touré.

Le secteur de la santé a vu ses moyens mutualisés en vue d'une réduction des dépenses liées aux évacuations sanitaires vers le nord, a dit Mme Touré, ajoutant que l'Union cherche à renforcer le dispositif sanitaire de l'Institut du Coeur de Dakar, de l'hôpital général de Grand Yoff.

Selon elle, l'équipement du service de cancérologie-radiothérapie de l'hôpital Aristide Le Dantec sera renforcé, le centre hospitalier universitaire de Fann sera doté d'un bon système nerveux et le service ophtalmologie de l'hôpital Abass Ndao va être renforcé.

S'agissant du volet énergie, l'UEMOA a financé la réalisation d'un programme de développement des énergies renouvelables, avec l'installation de 1.835 lampadaires solaires photovoltaïques autonomes à Thiès, Kaolack, Tambacounda, Linguère, Fatick, Kolda, Dakar, Touba, Ndiassane, Tivaouane, Pire, Koki, Thiénaba Seck.

Elle a également accompagné la mise œuvre du projet de construction de la boucle 225 KV de la Sénélec et d'un nouveau poste de 225 kV à Kounoune avec une participation financière de l'UEMOA de 10 milliards de francs CFA.

Enfin, Kadiatou Touré a salué "un formidable exemple" de solidarité et de mutualisation des efforts de développement et un mécanisme d'harmonisation et de coordination opérationnelle des législations nationales. Cela a permis, selon elle, d'obtenir "un outil de développement efficace" au bénéfice des populations.