Cameroun: Bamenda - Un défilé sous haute sécurité

Trois partis de « l'opposition » ont pris part à cette parade, avec un carré. L'Union pour la bienveillance du Cameroun (Ubc), United Democratic Party et The Patriots, tous inconnus des populations de Bamenda.

Tous les militants sont arrivés sur la place des fêtes avec leurs tenues dans des sacs plastiques. L'on a vu de nombreux cadres foncer dans les vestiaires des tribunes quelques minutes avant. Immédiatement après le passage, même les plus grands responsables ont ôté cette tenue qui ne garantit plus la sécurité de son porteur.

Sur des airs du « bakulum », un rythme traditionnel de la Mezam, les sections Rdpc de la Mezam 1 a, b et c ont improvisé pendant 15mn une parade dansante sur la place des fêtes, munies de branches d'arbre de la paix. Un danseur est même allé remettre une tige au gouverneur, malgré un protocole teigneux.

Trois écoles primaires ont défilé : l'école publique francophone de Up Station, qui situé dans le camp militaire ne connaît pas le débrayage et le Governement Bilingual School de Upper Bayelle. Très appaludie, l'Ecole publique les Champions a aligné 18 élèves pour 10 maîtres.

Ainsi des lycées techniques de Bamendakwe, Nkwen et Bamenda, de la Sar/Sm d'Atuafon Mankon, du Lahmoteh Vocational Training centre ou du Nazareth agro-pastoral training and production centre.

Quatre fois que celui des scolaires qui n'a fait que 14mn. En effet, dans une ville aussi lotie, seuls trois écoles primaires et six lycées ont pris part au défilé. De nombreux établissements programmés ne sont finalement pas présentés.

Entre 10h08, heure de l'arrivée du gouverneur Adolphe Lele Lafrique à la place des fêtes de Bamenda et 12h33, heure de la fin du défilé, il s'est écoulé 2h15mn. Période pendant laquelle la plus haute autorité du Nord Ouest a procédé à la revue des troupes, à la décoration de 37 médaillés et au défilé militaire et civil.

